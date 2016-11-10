عاجل.. المغاربة يتوجهون إلى مقر إقامة الملك بالسنغال..وها علاش ﻿

مباشرة بعد كشف سفيان البحري عن مقر إقامة الملك محمد السادس بالسنغال، توجه المغاربة المتواجدون بدكار إليها لالتقاط صور تذكارية معه.



"شوف تيفي"

مباشرة بعد كشف سفيان البحري عن مقر إقامة الملك محمد السادس بالسنغال، توجه المغاربة المتواجدون بدكار إليها لالتقاط صور تذكارية معه.

وكان البحري قد كشف على صفحته الرسمية بعدما نشر صورة للملك محمد السادس ومهاجرة مغربية تدعى "غزلان"، بأن الملك محمد السادس يقيم بفندق "راديسون بلو" في العاصمة السنغالية داكار.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، حل بالسنغال الأحد الماضي، وألقى خطابا ساميا بالعاصمة دكار بمناسبة ذكرى الواحدة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.