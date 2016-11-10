بالصورة.. الملك محمد السادس يلتقي بمهاجرة مغربية بالسنغال.. و هذا ما دار بينهما ﻿

نشر سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صورة تجمع بين الملك محمد السادس ومهاجرة مغربية بالسنغال.

"شوف تيفي"

نشر سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صورة تجمع بين الملك محمد السادس ومهاجرة مغربية بالسنغال.

وأوضح البحري بأن الفتاة المغربية المدعوة "غزلان"، قالت إن الملك محمد السادس سألها عن سبب تواجدها بالسنغال، لترد عليه وتجيبه بأنها تعمل بالسنغال.

وتفاعل عشاق الملك محمد السادس مع الصورة بكثافة، معبرين عن إعجابهم الكبير بها وبالتواضع الذي يظهره الملك خلال لقائه بأبناء شعبه خارج أرض الوطن.