 عاجل وبالصورة.. هذه هي بطلة فيديو فضيحة الصنهاجي ومسربته ..وتفاصيل مثيرة عن ليلة الواقعة ﻿
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عاجل وبالصورة.. هذه هي بطلة فيديو فضيحة الصنهاجي ومسربته ..وتفاصيل مثيرة عن ليلة الواقعة

بتاريــخ : 10 نونبر 2016 / 18:36 عاجل وبالصورة.. هذه هي بطلة فيديو فضيحة الصنهاجي ومسربته ..وتفاصيل مثيرة عن ليلة الواقعة | مجتمع
عاجل وبالصورة.. هذه هي بطلة فيديو فضيحة الصنهاجي ومسربته ..وتفاصيل مثيرة عن ليلة الواقعة
في آخر المعلومات التي تم الكشف عنها بخصوص أبطال فيديو فضيحة سعيد الصنهاجي، كشف موقع يومية الصباح بأن بطلتي الفيديو مقيمتان في إسبانيا، وتحملان اسمي حليمة التي تقيم في برشلونة وسليمة المقيمة



"شوف تيفي"

في آخر المعلومات التي تم الكشف عنها بخصوص أبطال فيديو فضيحة سعيد الصنهاجي، كشف موقع يومية الصباح بأن بطلتي الفيديو مقيمتان في إسبانيا، وتحملان اسمي حليمة التي تقيم في برشلونة وسليمة المقيمة بالعاصمة مدريد.

وحسب المصدر ذاته، فإن الفتاتين التقتا بالفنان سعيد الصنهاجي خلال سفره لإسبانيا لإحياء حفل، ودخلتا معه لغرفة إحدى الفنادق التي تم بها تصوير الفيديو، بطلب من مدير أعمال الصنهاجي السابق الذي كان حاضرا ليلتها رفقة عضوين من فرقته واللذين ظهرا بدورهما في الفيديو.

وأضافت ذات المصدر بأن الفتانين معروفتين في الوسط الفني بـ "بنادري" و"بيضة".

ونشر موقع اليومية صورة، أوضح بأنها تعود لـ "سليمة" مسربة الفيديو الذي ظهر به سعيد الصنهاجي عاريا بالكامل.

 

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المغرب شوف تيفي الصنهاجي إسبانيا حليمة الفيديو الفنادق سعيد الصنهاجي إسبانيا

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