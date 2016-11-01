دونالد ترامب لصحفيي الجزيرة : لقد أصبحتم خارج الخدمة ﻿

في تصرف مثير، رد دونالد ترامب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمركية عن سؤال وجهه مراسل شبكة الجزيرة القطرية باللغة الإنجليزية ''لقد أصبحتم خارج الخدمة''.



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في تصرف مثير، رد دونالد ترامب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمركية عن سؤال وجهه مراسل شبكة الجزيرة القطرية باللغة الإنجليزية "لقد أصبحتم خارج الخدمة".

وقابل دونالد ترامب مراسل قناة الجزيرة بجفاء وغضب في إحدى الندوات الصحفية قبيل الإنتخابات، ملوحاً له ولزملائه من طاقم الشبكة التي يتهمها الرئيس الجديد لأمريكا "بدعمها للمجموعات الإرهابية في العالم العربي".

وكشفت الصحفية "Ashley Killough " بشبكة CNN الإخبارية الأمريكية "عن رد فعل الرئيس الأمريكي المنتخب الحالي دونالد ترامب تجاه أحد الأسئلة التي وجهها مراسل شبكة الجزيرة القطرية باللغة الإنجليزية , حيث قابل الرئيس المراسل بجفاء وغضب ملوحاً له ولزملائه من طاقم الشبكة قائلاً " لقد أصبحتم خارج الخدمة " قبل أن يشيح بوجهه عنهم وينصرف .

وأضافت الصحفية أن الموقف يعبر بشكل كبير عن سياسات ترامب المناوئة للحركات الأصوليه في العالم العربي وداعميها والتي كانت إحدى أوراق اللعب لإدارة أوباما وكلينتون أثناء خدمتها في وزارة الخارجيه وهو ما أسفر عن خروج عدد من الدول العربية خارج السيطرة وخضوع مناطق منها لتنظيم داعش الإرهابي وغيره من الجماعات المتطرفة مثل جماعة الإخوان والتي تحظى بدعم علني غير مسبوق من إدارة أوباما حسب مصادر إعلامية دولية أوردت الخبر.

وحسب ذات المصادر، يعود تاريخ هذا "الموقف الغريب" من ترامب تجاه الجزيرة الى أوائل العام الحالي جراء الدعم الإعلامي الكبير لمنافسته "هيلاري كلينتون" بالإضافة للدعم المادي المباشر من الحكومه القطرية لحملتها.