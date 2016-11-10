ملكة جمال المغرب تخطف قلب أشهر ممثل تركي ﻿

خطفت ملكة جمال المغرب لسنة 2006 والوصيفة الأولى لملكة جمال العرب لسنة 2009 إيمان الباني قلب النجم والممثل التركي مراد يلدريم والمعروف بتجسيده لدور « أمير ».

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خطفت ملكة جمال المغرب لسنة 2006 والوصيفة الأولى لملكة جمال العرب لسنة 2009 إيمان الباني قلب النجم والممثل التركي مراد يلدريم والمعروف بتجسيده لدور « أمير ».

و نشر الممثل التركي عبر حسابه الرسمي بتطبيق الإنستغرام صورة مرفوقة بتدوينة عن الحب أثارت العديد من التساؤلات حيث علق عليها ". القلب يبقى صامتاً بدون حب" ربط تدوينته باسم المغربية إيمان الباني الأمر الذي يرجح فرضية وجود علاقة عاطفية بينهما.

وجدير بالذكر أن مراد يلدريم سبق له وأن جمعته قصة حب مع الممثلة التركية بورشين تيرزيوغلو والتي شاركت في المسلسل الشهير « إيزيل » حيث كانا متزوجين منذ سنة 2008 وانفصلا سنة 2014.

يشار أن النجم التركي وبالإضافة إلى اللغة التركية فإنه يُتقن كذلك اللغة العربية بكون والدته تنحدر من سوريا.