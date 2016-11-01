 صورة لمتشرد يشرب ''ماء القادوس'' بأكادير تهز الفايسبوك ﻿
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صورة لمتشرد يشرب ''ماء القادوس'' بأكادير تهز الفايسبوك

بتاريــخ : 10 نونبر 2016 / 18:21 صورة لمتشرد يشرب ماء القادوس بأكادير تهز الفايسبوك | مجتمع
صورة لمتشرد يشرب ''ماء القادوس'' بأكادير تهز الفايسبوك
خلفت صورة لأحد الأشخاص المتشردين يروي عطشه من المياه العادمة والراكدة بجنبات رصيف أحد الأحياء ببلدية بايت ملول جنوب مدينة أكادير، موجة تضامن وإستنكار واسعة.

شوف تيفي

خلفت صورة لأحد الأشخاص المتشردين يروي عطشه من المياه العادمة والراكدة بجنبات رصيف أحد الأحياء ببلدية بايت ملول جنوب مدينة أكادير، موجة تضامن وإستنكار واسعة.

وإحتلت الصورة "بروفايلات" أغلب الصفحات بمنطقة أكادير الكبير، حيث تظهر شخص حكم عليه بفقدان نعمة العقل، وهو ينحني بطريقة مهينة على الأرض أرضا بهدف الشرب من بركة من الماء الراكد الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة والتي غدتها المياه التي يصرفها محل لقلي الأسماك بأحد الأزقة التي لا تبعد عن مقر الجماعة الحضرية ومقر المقاطعة الحضرية الأولى للمدينة بأمتار.

وتأتي الصورة التي تعاطف معها الفايسبوكيين مطالبين المسؤولين والسلطات الوصية، بتحمل المسؤولية كاملة، خاصة بعد الإرتفاع الملحوظ في عدد المتشردين والمختلين عقليا تزامنا مع أشغال مؤتمر المناخ "كوب 22" حسب قول الفايسبوكيين.

 

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الصورة المتشرد الشرب مياه الأمطار أيت ملول شوف تيفي

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