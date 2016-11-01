فضيحة:ضبط شيخة والرايس ديالها يمارسان الجنس في امنتانوت..وها شنو وقع ليهم ﻿

"شوف تيفي"
اهتزت منطقة امنتانوت ليلة الأربعاء –الخميس، على وقع فضيحة من العيار الثقيل بطلاها "شيخة" و "رايس" فرقة شعبية أمازيغية، تم ضبطهما متلبسين بممارسة الجنس داخل أحد الفنادق.
وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بشخص متزوج وأب لثلاثة أبناء و"شيخة" في عقدها الرابع تنتمي لفرقته، تم ضبطهما في وضع مخل داخل غرفة بفندق، خلال قيام المصالح الأمنية بحملة تمشيطية لمراقبة الفنادق.
وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا مع الموقوفين، وتم تحرير محضر في حقهما بتعليمات من النيابة العامة، حيث سيتابع "الرايس" بالخيانة الزوجية و "الشيخة" بالمشاركة فيها.
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