والية جهة سوس ماسة تهدد مدير الأكاديمية برفع تقرير ضده للجهات المسؤولة بعد إستخلاص أموال من التلاميذ ﻿

حذرت الوالية العدوي مدير أكاديمية جهة سوس ماسة في إجتماع بحضور أغلب المسؤولين عن القطاعات العمومية بأكادير، أنها سترفع تقريرا للجهات المسؤولة بعد زيارة تفقدية لعدد من المؤسسات التعليمية العمومية

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حذرت الوالية العدوي مدير أكاديمية جهة سوس ماسة في إجتماع بحضور أغلب المسؤولين عن القطاعات العمومية بأكادير، أنها سترفع تقريرا للجهات المسؤولة بعد زيارة تفقدية لعدد من المؤسسات التعليمية العمومية بالمدينة.

وصبت الوالية جام غضبها على المسؤول الجهوي عن قطاع التربية والتعليم، حيث خاطبته بنبرة غاضبة بأنها تفاجأت بسوء التسيير والعبث الذي تعيشه المؤسسات العمومية، خاصة فيما يتعلق بالمرافق الصحية و التجهيزات المعطلة تماماً عن العمل.

وفجرت الوالية العدوي قنبلة من العيار الثقيل وأمام جموع الحاضرين، عن بعض السلوكات الغير تربوية، كإستخلاص مبالغ مالية من التلاميذ كواجب تصوير الوثائق وغيرها في الوقت الذي تعتبر الأكاديمية و المدينة والجهة في غنىً تام عن هذه الصدقات، حيث أصبحت هذه المؤسسات بشكلها المقزز تحتضن أبناء المواطنين.

ويعيش قطاع التعليم بمدينة أكادير وجهة سوس ماسة وضعية صعبة، بعد شغور المنصب الأول للقطاع بالجهة، حيث تم تعيين جميع مدراء الأكاديميات 12 الذين أصبحوا يسمون "بالمدير الجهوي للتعليم" في الإصلاح الجديد، في حين أنه تم تكليف إطار بالأكاديمية في المنصب منذ رحيل مدير الأكاديمية السابق نحو جهة درعة تافيلالت.