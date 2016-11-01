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الأميرة للا سلمى تزور ورش بناء المركز الجهوي للأنكولوجيا ببني ملال

بتاريــخ : 10 نونبر 2016 / 17:11 الأميرة للا سلمى تزور ورش بناء المركز الجهوي للأنكولوجيا ببني ملال | بوليتيك
الأميرة للا سلمى تزور ورش بناء المركز الجهوي للأنكولوجيا ببني ملال
قامت الأميرة للاسلمى رئيسة مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، اليوم الخميس ، بزيارة لورش بناء المركز الجهوي للأنكولوجيا ببني ملال ، بعد سنة على وضع الحجر الأساس لبناء هذا المركز.

 ''شوف تيفي''+''و م ع''

قامت الأميرة للاسلمى رئيسة مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، اليوم الخميس ، بزيارة لورش بناء المركز الجهوي للأنكولوجيا ببني ملال ، بعد سنة على وضع الحجر الأساس لبناء هذا المركز.

وخلال زيارة المركز الجديد للأنكولوجيا، الذي سيرى النور بفضل تحصيل مداخيل الحفل الخيري ''هبة من أجل الحياة'' الذي نظمته مؤسسة للا سلمى في 3 أكتوبر الماضي تخليدا للذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، وقفت الأميرة للا سلمى على مستوى تقدم أشغال بناء المركز.

وسيستقبل هذا المركز الجديد، الذي سيمكن من التكفل بمرضى السرطان بجهة بني ملال- خنيفرة، حوالي 3000 مريض في السنة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لبناء وتجهيز المركز، الذي سيشيد على مساحة 3215 متر مربع ويتوقع افتتاحه نهاية سنة 2017 ، 85 مليون درهم.

وتقدم للسلام على الأميرة للاسلمى ، لدى وصولها إلى مكان ورش بناء المركز ، كل من محمد دردوري والي جهة بني ملال - خنيفرة وإبراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملال- خنيفرة، ومحمد حلحال رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال ، وفيصل الشعبي رئيس الجماعة القروية لأولاد امبارك ومصطفى بوطرادة المدير الجهوي للصحة بجهة بني ملال خنيفرة ، وبعض أعضاء مؤسسة للاسلمى للوقاية وعلاج السرطان.

 

 

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