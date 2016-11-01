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قراءة نفسية في رسالة الصنهاجي للمغاربة: انهيار و إحباط بعد تسريب فيديو الفضيحة الجنسية ..ومبقاش كيجيه النعاس

بتاريــخ : 10 نونبر 2016 / 17:05 قراءة نفسية في رسالة الصنهاجي للمغاربة: انهيار و إحباط بعد تسريب فيديو الفضيحة الجنسية ..ومبقاش كيجيه النعاس | ثقافة و فنون
قراءة نفسية في رسالة الصنهاجي للمغاربة: انهيار و إحباط بعد تسريب فيديو الفضيحة الجنسية ..ومبقاش كيجيه النعاس
كان وقع الفيديو الذي بدا فيه الفنان سعيد الصنهاجي عاريا، ثقيلا على محبيه والمعجبين، ومستفزا بالنسبة للمشاهدين.. إذ لا حديث بين المغاربة، منذ أمس الأربعاء، إلا حول هذا الشريط الذي ضرب سلطان الأغنية

شوف تيفي


كان وقع الفيديو الذي بدا فيه الفنان سعيد الصنهاجي عاريا، ثقيلا على محبيه والمعجبين، ومستفزا بالنسبة للمشاهدين.. إذ لا حديث بين المغاربة، منذ أمس الأربعاء، إلا حول هذا الشريط الذي ضرب سلطان الأغنية الشعبية في مقتل.
في مثل هذه الحالات، يدخل النجوم الذين تفضحهم بعض الفيديوهات ''الفاضحة'' في عزلة تامة، ويعيشون حالة اكتئاب حادة تلزمهم المنزل وإطفاء الهاتف ومع الانطواء على النفس.. لكن بالنسبة للصنهاجي، فقد تحمل وقع الصدمة الثقيلة، وخرج إلى الناس بوجه مكشوف ورأس اشتعل شيبا، طلبا للمغفرة، أو ''السماحة'' جراء ما وقع.
لقد بدا منهارا، وآثار السهر تطبع وجهه الشاحب، كما لو أنه لم ينم عاما كامل.. أراد أن يقول للمغاربة كل شيء، لكنه لم يجد ما يقوله.. خانته العبارات، ولم تسعفه الجمل التي ظلت مِطْواعة وطيعة عند كل تألفيه لإبداع من أغانيه.. لكنها اليوم، وأمام هذا المطب، تحجرت في حلقه.. بينما وجهه الشاحب قال كل شيء.. حتى أنه، في محاولة لتكسير الصورة التي تشكل في المخيال الجمعي للمغاربة، لجأ إلى ''الشيب'' لتبرير أن ما جرى يعود لعقد من الزمن، حينما كان ينبض بعنفوان الشباب.
بالنسبة للصنهاجي، لم يعد يهمه تاريخه الفني ولا مستقبله في الأغنية الشعبية، فقط، ما يهمه الآن هو الرحمة بأبنائه.. لذلك، توسل الستر من أجل ''ذوك جوج وليدات''.. هي إذن محطة صعبة يمر منها الآن الصنهاجي، ويبدو أنه يشعر بثقلها، ليس على نفسيته المنهارة فحسب، ولكن على محيطه العائلي، الذي ينبغي أن يظل بمعزل عن وطأة الفضيحة...
''للي عطا الله والسوق هو هذا'' بهذه العبارة، يكشف الصنهاجي عن مستوى انهيار نفسيته، ودرجة إحباطه، وانفطار قلبه.. لكنه بالرغم من كل ذلك، تحسب له شجاعته.. لأنه خرج إلى الناس، في العلن، ليشاركهم ألمه وحرقته.. الحاصول.. ''الله يستر وصافي.. والله يخذ الحق في للي كان حيلة وسباب''.

 

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