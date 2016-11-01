مثير..ها شنو لقاو في فيلا بأكادير ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أكادير ليلة أمس الأربعاء، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 34 و40 سنة، من أجل الحيازة والاتجار في مخدر الكوكايين.

''شوف تيفي''



تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أكادير ليلة أمس الأربعاء، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 34 و40 سنة، من أجل الحيازة والاتجار في مخدر الكوكايين.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فقد جرى إيقاف المشتبه فيهما بفضل تحريات ميدانية دقيقة باشرتها الدائرة الثالثة للشرطة بمنطقة أمن أكادير في الموضوع، والتي قادت إلى تحديد مكان تواجد المعنيين بالأمر على مستوى إحدى الفيلات بحي تالبورجت، حيث أفضت عملية التفتيش التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية بشأن هذه القضية إلى ضبط كمية من مخدر ''الكوكايين'' ومبلغ مالي بالإضافة إلى هواتف نقالة.

وأضاف المصدر ذاته بأن البحث، كشف بأن أحد الموقوفين من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار في المخدرات، بينما الثاني مبحوث عنه من أجل السرقة، وقد تم وضع المعنيين بالأمر تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.



