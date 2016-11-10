مثير وبالصورة.. طفل من جنوب الساحل الإفريقي يُقبل صورة الملك محمد السادس بحرارة..وها علاش ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة طفل من دول جنوب الساحل الإفريقي، وهو يقبل صورة الملك محمد السادس بحرارة.

''شوف تيفي''



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة طفل من دول جنوب الساحل الإفريقي، وهو يقبل صورة الملك محمد السادس بحرارة.

وحسب الناشط ناشر الصورة فإنه سأل الطفل المنتمي لإحدى دول جنوب الساحل الإفريقي الذي يدرس بمدرسة المغرب العربي، عن سبب تقبيله لصورة الملك محمد السادس المتواجدة بجانب إدارة المؤسسة، ليرد عليه التلميذ ببراءة ''الملك زوين وكيتهلا فينا''.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذه الصورة، مؤكدين على نجاح الارتباط بعمق العلاقة الإفريقية-المغربية، ومدى اهتمام الملك محمد السادس بالمهاجرين الأفارقة من خلال توفير الظروف الملائمة للعيش.

