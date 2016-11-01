 حزب الأحرار يدعو عبد الإله بن كيران لتشكيل حكومة منسجمة ومتماسكة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

من افريقيا: هذا ما قرره الملك محمد السادس بعد غضبته على الجعايدي | بوليتيك

من افريقيا: هذا ما قرره الملك محمد السادس بعد غضبته على الجعايدي

وفاة مبدع الأغنية الشهيرة آش داني الملحن المغربي الكبير العربي الكوكبي | ثقافة و فنون

وفاة مبدع الأغنية الشهيرة ''آش داني'' الملحن المغربي الكبير ''العربي الكوكبي''

احتمال توقيف صاحبة كباريه التايلاند فور دخولها للمغرب.. وها علاش.. | مجتمع

احتمال توقيف صاحبة ''كباريه التايلاند'' فور دخولها للمغرب.. وها علاش..

مصالح العمالة ترفض التأشير على ميزانية المجلس البلدي لإنزكان | بوليتيك

مصالح العمالة ترفض التأشير على ميزانية المجلس البلدي لإنزكان

بالصورة..نجم لبناني يشارك في هاشتاغ حملة كلنا سعد لمجرد...وهذا ما قاله | ثقافة و فنون

بالصورة..نجم لبناني يشارك في هاشتاغ حملة ''كلنا سعد لمجرد''...وهذا ما قاله

شوفو أشنو قال شبيه ترامب على المغرب | دولي

شوفو أشنو قال شبيه ''ترامب'' على المغرب

هذا ما تفرغت كلينتون للقيام به بعد خسارتها في الانتخابات | دولي

هذا ما تفرغت كلينتون للقيام به بعد خسارتها في الانتخابات

عاجل وبالفيديو.. مواجهات عنيفة بين الشرطة ومصريين في بداية ثورة الغلابة | دولي

عاجل وبالفيديو.. مواجهات عنيفة بين الشرطة ومصريين في بداية ثورة الغلابة

رقصة غريبة من أمينوكس تعرضه للسخرية على مواقع التواصل | ثقافة و فنون

رقصة غريبة من أمينوكس تعرضه للسخرية على مواقع التواصل

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

حزب الأحرار يدعو عبد الإله بن كيران لتشكيل حكومة منسجمة ومتماسكة

بتاريــخ : 10 نونبر 2016 / 16:05 حزب الأحرار يدعو عبد الإله بن كيران لتشكيل حكومة منسجمة ومتماسكة | بوليتيك
حزب الأحرار يدعو عبد الإله بن كيران لتشكيل حكومة منسجمة ومتماسكة
كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن رغبته في تشكيل حكومة يتوفر فيها الإنسجام و التماسك لتنتصر للدفاع عن القضايا العادلة للقارة الإفريقية وللقضية الوطنية من جهة، وتستجيب لمتطلبات المرحلة بالنسبة

شوف تيفي

كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن رغبته في تشكيل حكومة يتوفر فيها الإنسجام و التماسك لتنتصر للدفاع عن القضايا العادلة للقارة الإفريقية وللقضية الوطنية من جهة، وتستجيب لمتطلبات المرحلة بالنسبة للشعب المغربي من جهة أخرى.

وجاء موقف حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال بيان أصدره بعد إجتماع المكتب السياسي ليوم أمس الأربعاء، حيث ثمن الحزب ''الخطاب الملكي التاريخي الذي ألقاه من العاصمة السنغالية داكار، مستوعبا كل الرسائل المتضمنة التي حبل بها هذا الخطاب الدال والقوي، وأن التجمع الوطني للأحرار بمختلف هياكله وطاقاته سيعمل على بلورة هذا التوجه، ومؤكدا على ضرورة حضور المبادرات التنموية بإفريقيا في البرامج الحكومية والسياسات العمومية للمملكة المغربية''.

وأضاف منطوق بلاغ حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه ''يستحضر التحديات المستقبلية المطروحة في مختلف أوجهها، ليعبر عن وعيه العميق بفلسفة تشكيل الحكومة التي يجب أن يتوفر فيها الإنسجام و التماسك لتنتصر للدفاع عن القضايا العادلة للقارة الإفريقية وللقضية الوطنية من جهة، وتستجيب لمتطلبات المرحلة بالنسبة للشعب المغربي من جهة أخرى''.

ووقف المكتب السياسي للحزب حسب تعبير البيان، على أن الحزب كان دائما سباقا لإدراج التنمية الإجتماعية على رأس الأولويات و هو ما يؤكده انطلاقا من قناعاته وميثاقه المذهبي وبرامجه السياسية والإنتخابية، ومواقف مسؤوليه، على أنه شريك في اتخاذ قرار دعم الفقراء والمعوزين و حريص على حسن تطبيقه بكل فعالية وعقلانية ونزاهة، مع استهداف للفئات المستحقة له''.

وفي ختام الإجتماع جدد المكتب السياسي مرة أخرى التفويض لرئيس الحزب أخنوش قصد مواصلة المشاورات الجارية بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، وتدبير مختلف المحطات المتعلقة بها.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الأحرار التجمع الحزب المشاورات إفريقيا التنموية المكتب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

من افريقيا: هذا ما قرره الملك محمد السادس بعد غضبته على الجعايدي | بوليتيك

من افريقيا: هذا ما قرره الملك محمد السادس بعد غضبته على الجعايدي

مصالح العمالة ترفض التأشير على ميزانية المجلس البلدي لإنزكان | بوليتيك

مصالح العمالة ترفض التأشير على ميزانية المجلس البلدي لإنزكان

بالوثيقة : بن كيران يدعو لتثبيت كاميرات لمراقبة موظفي وزارة الصحة | بوليتيك

بالوثيقة : بن كيران يدعو لتثبيت كاميرات لمراقبة موظفي وزارة الصحة

توقيف شخص يشتبه في تهديده للقيادي بالعدل والإحسان حسن بناجح | بوليتيك

توقيف شخص يشتبه في تهديده للقيادي بالعدل والإحسان حسن بناجح

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس ليوم الجمعة 11 نونبر 2016 | الطقس
منذ 2 ساعات

أحوال الطقس ليوم الجمعة 11 نونبر 2016

أشنو قال زهرك اليوم: 11 نونبر 2016 | أشنو قال زهرك اليوم

أشنو قال زهرك اليوم: 11 نونبر 2016

الحياة لخاصة للمشاهير..حركاتهم/سلوكاتهم/و تغيراتهم النفسية الاجتماعية | بيناتنا

الحياة لخاصة للمشاهير..حركاتهم/سلوكاتهم/و تغيراتهم النفسية الاجتماعية

برنامج دين يسر | موضوع إشاعة الفاحشة | مع الراقي

برنامج دين يسر | موضوع إشاعة الفاحشة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

من افريقيا: هذا ما قرره الملك محمد السادس بعد غضبته على الجعايدي | بوليتيك
منذ 13 دقيقة

من افريقيا: هذا ما قرره الملك محمد السادس بعد غضبته على الجعايدي

وفاة مبدع الأغنية الشهيرة آش داني الملحن المغربي الكبير العربي الكوكبي | ثقافة و فنون

وفاة مبدع الأغنية الشهيرة ''آش داني'' الملحن المغربي الكبير ''العربي الكوكبي''

احتمال توقيف صاحبة كباريه التايلاند فور دخولها للمغرب.. وها علاش.. | مجتمع

احتمال توقيف صاحبة ''كباريه التايلاند'' فور دخولها للمغرب.. وها علاش..

مصالح العمالة ترفض التأشير على ميزانية المجلس البلدي لإنزكان | بوليتيك

مصالح العمالة ترفض التأشير على ميزانية المجلس البلدي لإنزكان

﻿ ﻿
أمس 08:21 GMT

عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.