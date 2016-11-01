هكذا كانت نهاية أخطر مجرم في مدينة طنجة

أفاد مصدر أمني اليوم الخميس أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت مساء أمس الأربعاء بحي مرشان بطنجة، من إلقاء القبض على ''مجرم خطير''، شكل موضوع العديد من مذكرات البحث لأفعاله الاجرامية المتنوعة.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أفاد مصدر أمني اليوم الخميس أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت مساء أمس الأربعاء بحي مرشان بطنجة، من إلقاء القبض على ''مجرم خطير''، شكل موضوع العديد من مذكرات البحث لأفعاله الاجرامية المتنوعة.

وأوضح المصدر أن فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، تمكنت مساء أمس الأربعاء، في عملية أمنية بحي مرشان من توقيف المشتبه فيه (23 سنة)، وهو من ذوي السوابق العدلية والمبحوث عنه لتورطه في العديد من جرائم السرقة بالعنف وباستعمال السلاح الأبيض.

وقام الشخص الموقوف، موضوع العشرات من الشكايات، باعتراض سبيل تلاميذ وتلميذات بعض المؤسسات التعليمية الواقعة بحي مرشان، وكذا اعتراض سبيل المارة وسلبهم ممتلكاتهم الخاصة عبر استعمال العنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وتم إخضاع المشبوه فيه لبحث معمق من طرف عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة في إطار تدابير الحراسة النظرية، قبل تقديمه الى العدالة.