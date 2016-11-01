 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هكذا كانت نهاية أخطر مجرم في مدينة طنجة | حوادث و حقوق

هكذا كانت نهاية أخطر مجرم في مدينة طنجة

بالصور..مسن في 72 سنة يذهل العالم بعضلاته | مجتمع

بالصور..مسن في 72 سنة يذهل العالم بعضلاته

بعد المذكرة التهديدية.. نشطاء البيجيدي في الفايسبوك يهاجمون بن كيران | بوليتيك

بعد المذكرة التهديدية.. نشطاء البيجيدي في الفايسبوك يهاجمون بن كيران

آخر أسرار قضية فيديو فضيحة الصنهاجي من قلب التحقيقات..هاكيفاش تصور الفيديو و ها شنو قال الصنهاجي | ثقافة و فنون

آخر أسرار قضية فيديو فضيحة الصنهاجي من قلب التحقيقات..هاكيفاش تصور الفيديو و ها شنو قال الصنهاجي

عاجل : المحكمة الإبتدائية ببن سليمان تؤجل ملف بن حماد والنجار من جديد وهذه أسباب تخلفهما عن الحضور | بوليتيك

عاجل : المحكمة الإبتدائية ببن سليمان تؤجل ملف 'بن حماد والنجار'' من جديد وهذه أسباب تخلفهما عن

بالصورة..أمال صقر تخرج بتعليق قوي حول فيديو فضيحة سعيد الصنهاجي | ثقافة و فنون

بالصورة..أمال صقر تخرج بتعليق قوي حول فيديو فضيحة سعيد الصنهاجي

بعد فيديو الصنهاجي المؤثر.. مغاربة يتعاطفون مع سلطان الطرب ويطلقون حملة كلنا سعيد الصنهاجي | ثقافة و فنون

بعد فيديو الصنهاجي المؤثر.. مغاربة يتعاطفون مع سلطان الطرب ويطلقون حملة ''كلنا سعيد الصنهاجي''

بالفيديو..محامي الصنهاجي يكشف خيوط الفيديو الفاضح لسلطان الطرب الشعبي | ثقافة و فنون

بالفيديو..محامي الصنهاجي يكشف خيوط الفيديو الفاضح لسلطان الطرب الشعبي

هام: بعد فيديو الفضيحة الجنسية..فايسبوكيون يطلقون #حملة_للي_عندو_فيديو_الصنهاجي_يمسحو | ثقافة و فنون

هام: بعد فيديو الفضيحة الجنسية..فايسبوكيون يطلقون #حملة_للي_عندو_فيديو_الصنهاجي_يمسحو

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

هكذا كانت نهاية أخطر مجرم في مدينة طنجة
بتاريــخ : 10 نونبر 2016 / 15:22 هكذا كانت نهاية أخطر مجرم في مدينة طنجة | حوادث و حقوق
هكذا كانت نهاية أخطر مجرم في مدينة طنجة
أفاد مصدر أمني اليوم الخميس أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت مساء أمس الأربعاء بحي مرشان بطنجة، من إلقاء القبض على ''مجرم خطير''، شكل موضوع العديد من مذكرات البحث لأفعاله الاجرامية المتنوعة.

 ''شوف تيفي''+''و م ع''

أفاد مصدر أمني اليوم الخميس أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت مساء أمس الأربعاء بحي مرشان بطنجة، من إلقاء القبض على ''مجرم خطير''، شكل موضوع العديد من مذكرات البحث لأفعاله الاجرامية المتنوعة.

وأوضح المصدر أن فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، تمكنت مساء أمس الأربعاء، في عملية أمنية بحي مرشان من توقيف المشتبه فيه (23 سنة)، وهو من ذوي السوابق العدلية والمبحوث عنه لتورطه في العديد من جرائم السرقة بالعنف وباستعمال السلاح الأبيض.

وقام الشخص الموقوف، موضوع العشرات من الشكايات، باعتراض سبيل تلاميذ وتلميذات بعض المؤسسات التعليمية الواقعة بحي مرشان، وكذا اعتراض سبيل المارة وسلبهم ممتلكاتهم الخاصة عبر استعمال العنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وتم إخضاع المشبوه فيه لبحث معمق من طرف عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة في إطار تدابير الحراسة النظرية، قبل تقديمه الى العدالة.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشرطة القضائية المصلحة الولائية حي مرشان طنجة السلاح الأبيض

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: المصالح الأمنية تفك لغز جريمة مقتل مواطن من جنسية فرنسية بإحدى الفيلات بمراكش | حوادث و حقوق

عاجل: المصالح الأمنية تفك لغز جريمة مقتل مواطن من جنسية فرنسية بإحدى الفيلات بمراكش

حاميها حراميها..القبض على قاض كان رفقة فتاة وبحوزته كمية هائلة من الحشيش | حوادث و حقوق

حاميها حراميها..القبض على قاض كان رفقة فتاة وبحوزته كمية هائلة من الحشيش

مستخدمو مراكز الإستغلال ب لوطورت يحتجون للإستقرار في العمل | حوادث و حقوق

مستخدمو مراكز الإستغلال ب ''لوطورت'' يحتجون للإستقرار في العمل

مثير وبالصور..بنكيران تتعرض للسرقة في أكادير..وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..بنكيران تتعرض للسرقة في أكادير..وها شنو وقع ليها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

محامي الصنهاجي يكشف خيوط الفيديو الفاضح لسلطان الطرب الشعبي | تسجيلات صوتية
منذ 58 دقيقة

محامي الصنهاجي يكشف خيوط الفيديو الفاضح لسلطان الطرب الشعبي

بالفيديو:الصنهاجي يطلب من المغاربة المسامحة في أول تصريح له بعد فضيحة الفيديو الجنسي..رحموني و رحمو ولادي | زووم

بالفيديو:الصنهاجي يطلب من المغاربة المسامحة في أول تصريح له بعد فضيحة الفيديو الجنسي..رحموني و رحمو ولادي

فيديو كليب جديد للفنان عصام الموذني بمناسبة المسيرة الخضراء بعنوان.. قصة بلاد | زووم

فيديو كليب جديد للفنان عصام الموذني بمناسبة المسيرة الخضراء بعنوان.. '' قصة بلاد ''

ترامب رئس أمريكا يسقط بضربة الكاو في المصارعة الحرة | زووم

ترامب رئس أمريكا يسقط بضربة الكاو في المصارعة الحرة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هكذا كانت نهاية أخطر مجرم في مدينة طنجة | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

هكذا كانت نهاية أخطر مجرم في مدينة طنجة

بالصور..مسن في 72 سنة يذهل العالم بعضلاته | مجتمع

بالصور..مسن في 72 سنة يذهل العالم بعضلاته

بعد المذكرة التهديدية.. نشطاء البيجيدي في الفايسبوك يهاجمون بن كيران | بوليتيك

بعد المذكرة التهديدية.. نشطاء البيجيدي في الفايسبوك يهاجمون بن كيران

آخر أسرار قضية فيديو فضيحة الصنهاجي من قلب التحقيقات..هاكيفاش تصور الفيديو و ها شنو قال الصنهاجي | ثقافة و فنون

آخر أسرار قضية فيديو فضيحة الصنهاجي من قلب التحقيقات..هاكيفاش تصور الفيديو و ها شنو قال الصنهاجي

﻿ ﻿
أمس 08:21 GMT

عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.