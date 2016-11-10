بالصور..مسن في 72 سنة يذهل العالم بعضلاته

نشرت وسائل إعلام صينية، صورا لمسن صيني يتوفر على بنية جسدية لا تصدق، كاشفة عن السر وراء توفر هذا العجوز على عضلات قد لا يتوفر عليها شباب في عمر الزهور.

''شوف تيفي''

نشرت وسائل إعلام صينية، صورا لمسن صيني يتوفر على بنية جسدية لا تصدق، كاشفة عن السر وراء توفر هذا العجوز على عضلات قد لا يتوفر عليها شباب في عمر الزهور.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الأمر يتعلق بمسن أذهل العالم بقوته الجسدية ورشاقته، يبلغ من العمر 72 سنة، يعيش بمدينة تشندو بالصين.

وأضافت ذات المصادر بأن السر وراء توفر المسن على هذه البنية الجسدية القوية، يرجع بالأساس إلى قيامه بتداريب يومية في الصباح وخاصة خلال الأيام الباردة.