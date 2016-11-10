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بعد المذكرة التهديدية.. نشطاء البيجيدي في الفايسبوك يهاجمون بن كيران
بتاريــخ : 10 نونبر 2016 / 14:57 بعد المذكرة التهديدية.. نشطاء البيجيدي في الفايسبوك يهاجمون بن كيران | بوليتيك
بعد المذكرة التهديدية.. نشطاء البيجيدي في الفايسبوك يهاجمون بن كيران
لم يتقبل أغلب النشطاء الفايسبوكيين المحسوبين على الكتائب الإلكترونية ''للبيجيدي''، المذكرة التنظيمية الأخيرة التي صادقت عليها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله بن كيران،

شوف تيفي 

لم يتقبل أغلب النشطاء الفايسبوكيين المحسوبين على الكتائب الإلكترونية ''للبيجيدي''، المذكرة التنظيمية الأخيرة التي صادقت عليها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله بن كيران، الثلاثاء الماضي، والتي تهدد نشطاء الحزب على مواقع التواصل الإجتماعي بتطبيق المسطرة إن تحدثوا باسم الحزب.

وإعتبر أغلب النشطاء الفاعلين على مواقع التواصل الإجتماعي، المنتمين للبيجدي المذكرة التنظيمية الأخيرة بعدم إستعمال إسم الحزب أو رموزه، لكتابة التعليقات أو التعبير عن موقف ما، حيث رد النشطاء على قيادتهم في الحزب، أنهم لم يطلبوا منهم التوقف عن التعبير عن أرائهم والتواصل مع المواطنين قبل الإنتخابات التشريعية الأخيرة، بل جاء الحظر بعدها.

أما ''حسن حمورو'' عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وأحد الوجوه البارزة في شبيبة الحزب، فكتب ردا على المذكرة ''يوم تُمسّ الحرية داخل حزب العدالة والتنمية سينتهي... ''، وتابع في تدوينة موالية على حائطه الفايسبوكي '' الأحزاب السياسية فضاءات للنقاش الحر ولتبادل الآراء وإنتاج الأفكار... ولا نقاش ولا آراء ولا أفكار بدون حرية... والحرية كلّ لا يتجزأ .. ما يضمن ممارستها دون أضرار مُصاحبة هو المسؤولية.. والمسوؤلية يبنيها الوعي وليس القرارات والمذكرات!''.

من جهة ثانية، وفي رسالة ساخرة، كتب أحد البيجديين، أنه مستعد لتخصيص صفحته على الفايسبوك مجانا للمنتمين للمصباح الذين يرغبون في كتابة تعليقات حول قضية سياسية أو شخصية عامة، حيث تابع الفايسبوكي قوله بأنه أصلا محسوم في أمره بكونه من ''الصكوعا''.

وفي ذات السياق، كشف عبد الحق العربي، في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن المذكرة يمكن تلخيصها في فكرتين، ''الأولى هي أن الأمور الداخلية التنظيمية للحزب، وكما هو منصوص في قوانين الحزب وفي أنظمته، تناقش داخل المؤسسات، وأن لا يستعمل ''الفيس بوك'' في أي تأثير على الاختيارات الديمقراطية للحزب من مثل التعبئات المسبقة، أما الفكرة الثانية، حسب العربي فهي تؤكد أن هيئات الحزب هي الوحيدة المخولة لها إنشاء صفحات باسم ''العدالة والتنمية'' ورمز المصباح، مشيرا إلى أن أي منتوج في العالم تكون الحقوق محفوظة، فكيف نسمح أن ينشئ أي واحد صفحة ما باسم الحزب ويكتب فيها ما يشاء، يتساءل العربي.

بعد المذكرة التهديدية.. نشطاء البيجيدي في الفايسبوك يهاجمون بن كيران

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الحزب البيجدي المصباح المذكرة بن كيران الإنتقاد الفايسبوك شوف تيفي

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