عاجل : المحكمة الإبتدائية ببن سليمان تؤجل ملف 'بن حماد والنجار'' من جديد وهذه أسباب تخلفهما عن الحضور

أجلت المحكمة الإبتدائية بمدينة بن سليمان، قبل قليل، البث في قضية ''الكوبل الحركي'' فاطمة النجار وعمر بن حماد إلى غاية 24 من شهر نونبر الجاري، بعد متابعتهما بتهمة ''الفساد''.

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أجلت المحكمة الإبتدائية بمدينة بن سليمان، قبل قليل، البث في قضية ''الكوبل الحركي'' فاطمة النجار وعمر بن حماد إلى غاية 24 من شهر نونبر الجاري، بعد متابعتهما بتهمة ''الفساد''.

وحسب مصادر من عين المكان، أدخلت المحكمة الإبتدائية ملف ''النجار وبن حماد'' إلى المداولة للنطق بالحكم في الجلسة المقبلة المحددة يوم 24 نونبر 2016، حيث رفضت المحكمة طلب دفاع المتهمين بتأجيل الملف إلى حين ترجمة الخبرة التقنية والطبية على المحجوزات التي كانت بحوزة القياديان بحركة التوحيد والإصلاح في سيارة مرسيدس قرب شاطئ المنصورية.

وكشفت ذات المصادر، عن غياب كل عمر بن حماد وفاطمة النجار عن الحضور للجلسة الثالثة من جلسات محاكمة القياديان في حركة التوحيد والإصلاح سابقا، حيث أن بنحماد تعذر عليه الحضور بسبب مناقشته دكتوراه بكلية مولاي إسماعيل بمدينة مكناس، فيما ظروف صحية طارئة لفاطمة النجار منعتها من الحضور.