بالصورة..أمال صقر تخرج بتعليق قوي حول فيديو فضيحة سعيد الصنهاجي

عبرت الفنانة أمال صقر على حسابها بالفايسبوك، قبل قليل،عن حزنها واستيائها الشديد من نشر الفيديو الفاضح لسلطان الطرب الشعبي سعيد الصنهاجي بمواقع التواصل الاجتماعي.

''شوف تيفي''

عبرت الفنانة أمال صقر على حسابها بالفايسبوك، قبل قليل،عن حزنها واستيائها الشديد من نشر الفيديو الفاضح لسلطان الطرب الشعبي سعيد الصنهاجي بمواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرت الفنانة القيام بنشر فضائح الآخرين أمرا محزنا، مؤكدة بأن البعض استغلوا الفرصة للشماتة قائلة ''اللي شمت اتبلى والي فضح إتفضح''.

وكتبت صقر في تدوينتها '' ولينا في عصر نفضحك قدام الناس وعائلتك وجمهورك المهم شيء نتاقم منك هادا محزن والله .. الله احضر السلامة والله احفظنا واسترنا دنيا وآخرة ... # الي شمت اتبلى و الِي فضح إتفضح كما تدين تدان غتوصلك النوبة متخافش''.