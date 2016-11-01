بعد فيديو الصنهاجي المؤثر.. مغاربة يتعاطفون مع سلطان الطرب ويطلقون حملة ''كلنا سعيد الصنهاجي''

مباشرة بعد نشر سعيد الصنهاجي لفيديو الاعتذار أو ''الرحمة'' كما أطلق عليه، تفاعل النشطاء المغاربة بشكل كبير، حيث طالب الجميع بإطلاق حملة فايسبوكية تضامنية تحت عنوان ''كلنا سعيد الصنهاجي'' لمؤازرة

''شوف تيفي''



مباشرة بعد نشر سعيد الصنهاجي لفيديو الاعتذار أو ''الرحمة'' كما أطلق عليه، تفاعل النشطاء المغاربة بشكل كبير، حيث طالب الجميع بإطلاق حملة فايسبوكية تضامنية تحت عنوان ''كلنا سعيد الصنهاجي'' لمؤازرة الفنان ومساعدته على تجاوز محنة الفيديو الفاضح الذي انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء.



وعبر النشطاء عن حزنهم واستيائهم من قيام البعض بمهاجمة سلطان الطرب الشعبي واستهداف أفراد أسرته الصغيرة، متمنين في الوقت ذاته أن تكون رسالة الصنهاجي إليهم بمسامحته وعدم إقحام أبنائه في الواقعة قد وصلت للراغبين في التمادي في تشويه سمعته.

جدير بالذكر بأن الصنهاجي، نشر على حسابه بالفايسبوك،اليوم الخميس، فيديو جد مؤثر، كشف من خلاله تفاصيل تعرضه للإبتزاز، ووجه في الوقت ذاته الاعتذار للمغاربة قائلا ''رحموني ورحمو ولادي''.



