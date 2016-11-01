بالفيديو..محامي الصنهاجي يكشف خيوط الفيديو الفاضح لسلطان الطرب الشعبي

بعد فيديو الفضيحة الجنسية، كشف الأستاذ عمر البقالي محامي الفنان المغربي سعيد الصنهاجي أن الفنان المغربي رفع شكاية إلى المصالح الأمنية بتطوان و القضية معروضة على أنظار الجهات الأمنية المختصة

شوف تيفي:

بعد فيديو الفضيحة الجنسية، كشف الأستاذ عمر البقالي محامي الفنان المغربي سعيد الصنهاجي أن الفنان المغربي رفع شكاية إلى المصالح الأمنية بتطوان و القضية معروضة على أنظار الجهات الأمنية المختصة للبحث التمهيدي، مضيفا أنه تم اعتقال أول المتورطين في تسريب الفيديو الفاضح.

وقال المحامي المكلف بالقضية، في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي، اليوم الخميس إنه تم عرض الفيديو المسرب الذي يعود لسنوات قديمة، على أنظار الخبرة التقنية.

وكشفت التحقيقات الأولية التي تُجريها الشرطة القضائية بمدينة تطوان، باعتبار أن أول اتصال لابتزاز الصنهاجي توصل به من مدينة تطوان (كشفت) أن العصابة التي تقف وراء تسريب ''الفيديو الفاضح'' تنحدر من مدينة تطوان.



و تعمل العناصر الأمنية، على توقيف كل المتورطين الذين وصفتهم مصادرنا بالمافيا الخطيرة التي أوقعت سلطان الطرب الشعبي في هذه المؤامرة .





