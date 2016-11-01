هام: بعد فيديو الفضيحة الجنسية..فايسبوكيون يطلقون #حملة_للي_عندو_فيديو_الصنهاجي_يمسحو

بعد أقل من 24 ساعة على انتشار الفيديو الفاضح للفنان سعيد الصنهاجي بمواقع التواصل الاجتماعي، ومباشرة بعد خروج سلطان الطرب الشعبي بتصريح جد مؤثر على صفحته بالفايسبوك، قرر النشطاء الفايسبكيون إطلاق

''شوف تيفي''

بعد أقل من 24 ساعة من انتشار الفيديو الفاضح للفنان سعيد الصنهاجي بمواقع التواصل الاجتماعي، وخروج الفنان بتصريح جد مؤثر على صفحته بالفايسبوك، قرر النشطاء إطلاق حملة جديدة للتضامن مع الفنان تحت عنوان ''#حملة_للي_عندو_فيديو_الصنهاجي_يمسحو''.



وتفاعل النشطاء المغاربة بشكل كبير مع هذا الطلب وهذه الحملة، حيث طالب الجميع بوضع اليد في اليد ومنع انتشار الفيديو في الفايسبوك والواتساب وتويتر أو أي موقع آخر عبر مواقع الاجتماعي من خلال مسحه أو إيقاف تداوله بالصفحات والهواتف النقالة، موضحين بهذا الخصوص بأن الدين الإسلامي أمر بِستر الإنسان وعدم نشر فضائحه وتتبع عوراته وعرضه مستدلين بالحديث الشريف '' من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته وفضحه ولو في بيته''.



ونشر مطلقو هذه الحملة مجموعة من الفيديوهات المؤثرة لدعاة ومثقفين، والتي تدعو إلى رحمة الإنسان إذا ما وقع في الفضيحة أو الخطأ...وبناء عليه قررت شوف تيفي أن تنخرط بقوة في هذه الحملة .

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