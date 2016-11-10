عاجل وبالصور..نايضة في مكان العثور على جثة طفل متفحمة بالجديدة..وهذه هي التفاصيل

تعرف طريق سيدي عابد بالجرف الأصفر ضواحي مدينة الجديدة في هذه اللحظات، تجمع العشرات من المواطنين في وقفة احتجاجية بخصوص جريمة قتل الطفل ''عبد العاطي''.

''شوف تيفي''



تعرف طريق سيدي عابد بالجرف الأصفر ضواحي مدينة الجديدة في هذه اللحظات، تجمع العشرات من المواطنين في وقفة احتجاجية بخصوص جريمة قتل الطفل ''عبد العاطي''.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن عائلة الضحية وأبناء مجموعة من الدواوير ، رفعوا خلال هذه الوقفة العديد من الشعارات التي طالبوا من خلالها بالعثور على المجرم، بالإضافة إلى هدم المطعم المهجور الذي عُثر إلى جانبه على جثة ''عبد العاطي''.



وكانت مدينة الجديدة، قد اهتزت أمس الأربعاء على وقع جريمة بشعة، عقب العثور على الطفل المختفي عبد العاطي البالغ من العمر قيد حياته 6 سنوات جثة متفحمة، حيث ما تزال الأبحاث جارية من مصالح الدرك الملكي للوصول إلى معطيات تفك لغز هذه الجريمة.

