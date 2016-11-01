شاب حاول الانتحار في تونس بسبب أوباما+صورة

''شوف تيفي''
حاول شاب تونسي، اليوم الخميس، الانتحار بالقفز من أعلى قبة في ميدان المنقالة بشارع الحبيب بورقيبة، وهو يصرخ ويطالب بعودة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما إلى كرسي الحكم بالولايات المتحدة الأمريكية، بدل ترامب الذي تمكن أمس الأربعاء من الفوز برئاسة أقوى دولة في العالم.
وحسب جريدة الشروق التونسية فإن شارع الحبيب بورقيبة، عرف استنفارا أمنيا كبيرا، بعد أن وصلت المنطقة وسيارات تابعة للحماية المدنية، حيث تم إقناع الشاب بالعدل عن فكرة الانتحار.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.