شاب حاول الانتحار في تونس بسبب أوباما+صورة

حاول شاب تونسي، اليوم الخميس، الانتحار بالقفز من أعلى قبة في ميدان المنقالة بشارع الحبيب بورقيبة، وهو يصرخ ويطالب بعودة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما إلى كرسي الحكم بالولايات

''شوف تيفي''

حاول شاب تونسي، اليوم الخميس، الانتحار بالقفز من أعلى قبة في ميدان المنقالة بشارع الحبيب بورقيبة، وهو يصرخ ويطالب بعودة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما إلى كرسي الحكم بالولايات المتحدة الأمريكية، بدل ترامب الذي تمكن أمس الأربعاء من الفوز برئاسة أقوى دولة في العالم.

وحسب جريدة الشروق التونسية فإن شارع الحبيب بورقيبة، عرف استنفارا أمنيا كبيرا، بعد أن وصلت المنطقة وسيارات تابعة للحماية المدنية، حيث تم إقناع الشاب بالعدل عن فكرة الانتحار.