عاجل: المصالح الأمنية تفك لغز جريمة مقتل مواطن من جنسية فرنسية بإحدى الفيلات بمراكش

أفادت السلطات المحلية لولاية مراكش بأن مصالح الدرك الملكي، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ألقت القبض، اليوم الخميس، على شخصين يشتبه

شوف تيفي:

أفادت السلطات المحلية لولاية مراكش بأن مصالح الدرك الملكي، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ألقت القبض، اليوم الخميس، على شخصين يشتبه في تورطهما في مقتل مواطن من جنسية فرنسية بإحدى الفيلات المتواجدة بمنطقة تامنصورت.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي كانت قد عثرت مساء يوم الاثنين الماضي على جثة المواطن الفرنسي تحمل آثار عنف على مستوى الرأس، بعد أن انتقلت إلى المنزل الذي كان يكتريه إثر إخبارها من طرف صاحب المنزل بانقطاع أي اتصال مع الهالك.

وأضافت أنه تم وضع المشتبه فيهما رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.



