عاجل : بن كيران يجتمع بأخنوش لإستئناف مشاورات تشكيل الحكومة

كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة سيجتمع بعزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار اليوم الخميس لإستئناف المشاورات لتشكيل الحكومة.

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة سيجتمع بعزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار اليوم الخميس لإستئناف المشاورات لتشكيل الحكومة.

وأضاف ذات المصدر، أن الإتصالات الهاتفية بين عبد الإله بن كيران وعزيز أخنوش، لم تتوقف رغم إختلاف الرؤى بين الطرفين، حيث ينتظر أن يعود رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ورئيس الأحرار عزيز اخنوش للتفاوض من جديد، بدون شروط مسبقة لكلا الطرفين.

ولم يستبعد ذات المصدر، أن يكون لقاء اليوم حاسما لإخراج المشاورات من وضعية الإنتظار التي تخيم على الموضوع برمته، لكن إتفاق نهائي لتشكيل الحكومة مازال بعيد المنال، رغم أن أغلب المؤشرات المتوفرة تفيذ أن الأسبوع المقبل ستتحدد التنظيمات السياسية التي ستلتحق بحزب الإستقلال والتقدم والإشتراكية.