حاميها حراميها..القبض على قاض كان رفقة فتاة وبحوزته كمية هائلة من الحشيش

ألقت مصالح الأمن المصرية مساء أمس القبض على قاض كان على متن سيارته وبرفقته فتاة بولندية حيث ضبط رجال الأمن المصري بحوزته 68 كيلوغرام من الحشيش المخدر اخل سيارته أثناء عبوره نفق الشهيد أحمد حمدي حسب

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ألقت مصالح الأمن المصرية مساء أمس القبض على قاض كان على متن سيارته وبرفقته فتاة بولندية حيث ضبط رجال الأمن المصري بحوزته 68 كيلوغرام من الحشيش المخدر اخل سيارته أثناء عبوره نفق الشهيد أحمد حمدي حسب موقع ''المصري اليوم''.

وعن تفاصيل الواقعة كشف المصدر ذاته أن الكلاب البوليسية أخذت في النباح وجلس أحدهم أمام السيارة، حيث كشفت جود المخدرات بسيارة القاضي الذي يشغل رئيس محكمة الجنح، وهو ما دفع ضابطي الشرطة إلى تفتيش سيارة القاضي التي عثر فيها على 690 قطعة من الحشيش وسلاح ناري مرخص وأربع هواتف نفالة.

كما تم تفتيش القاضي والفتاة صديقته والسائق، فيما تحرر محضر بالواقعة بإشراف العميد محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي.