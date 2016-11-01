مستخدمو مراكز الإستغلال ب ''لوطورت'' يحتجون للإستقرار في العمل

يخوض مستخدمو مراكز الإستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الخميس وقفة إحتجاجية بمركزي بوسكورة و بوزنيقة، لإرغام الإدارة على قبول ملفهم المطلبي، خاصة الإستقرار في الشغل.

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يخوض مستخدمو مراكز الإستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الخميس وقفة إحتجاجية بمركزي بوسكورة و بوزنيقة، لإرغام الإدارة على قبول ملفهم المطلبي، خاصة الإستقرار في الشغل.

وتأتي الخطوة الإحتجاجية، تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الإستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحث لواء الإتحاد المغربي للشغل.

وأضاف البلاغ، أنه تقرر القيام بوقفتين إحتجاجيتين بكل من مركزي بوسكورة وبوزنيقة اليوم الخميس 10 نونبر 2016 مع إستمرار حمل الشارة الحمراء، وتنظيم الوقفات الإحتجاجية بكافة مراكز الإستغلال.