عاجل و بالفيديو..بعد تسريب فيديو الفضيحة الجنسية..هذه هي الحالة النفسية للفنان المغربي سعيد الصنهاجي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أن الحالة النفسية لسلطان الطرب الشعبي مرتفعة بعد اعتقال أول المتورطين المتهم بتسريب الفيديو.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أن الحالة النفسية لسلطان الطرب الشعبي تتجه نحو الارتياح بعد اعتقال أول المتورطين المتهم بتسريب الفيديو.

و قال مدير أعمال الفنان الصنهاجي،إن سعيد سيباشر جولته نهاية هذا الأسبوع و سيحيي مجموعة من السهرات التي كان قد التزم بها سابقا،مؤكدا أن نفسيته مرتفعة بعد متابعة العناصر الأمنية بمدينة تطوان لهذه القضية بجدية.

و حسب ذات المصدر،كشفت التحقيقات الأولية التي تُجريها الشرطة القضائية بمدينة تطوان، أن العصابة التي تقف وراء تسريب ''الفيديو الفاضح'' تنحدر من مدينة تطوان،بعد أول اتصال طلب من الصنهاجي مبلغا ماليا كبيرا محاولا ابتزازه.

و تعمل العناصر الأمنية، على توقيف كل المتورطين الذين وصفتهم مصادرنا بالمافيا الخطيرة التي أوقعت سلطان الطرب الشعبي في هذه المؤامرة .

للإشارة جرى نشر الفيديو الفاضح يوم أمس الأربعاء، بعد عملية ابتزاز تعرض لها سلطان الأغنية الشعبية سعيد الصنهاجي لأزيد من 4 سنوات ،حيث جرت أطوار الجلسة الفاضحة بعد سهرة فنية لسعيد الصنهاجي بإحدى المدن الاسبانية.





