عاجل.. الصنهاجي للمغاربة: عفاكم سامحوني..رَاه كلشي تيغلط.. ووليداتي مادارو والو (فيديو جد مؤثر)

نشر الفنان سعيد الصنهاجي، قبل قليل على صفحته بالفايسوك فيديو جد مؤثر، كشف من خلاله تفاصيل واقعة الابتزاز التي تعرض لها من خلال نشر الفيديو الفاضح الذي ظهر به عاريا.

''شوف تيفي''

نشر الفنان سعيد الصنهاجي، قبل قليل على صفحته بالفايسوك فيديو جد مؤثر، كشف من خلاله تفاصيل واقعة الابتزاز التي تعرض لها من خلال نشر الفيديو الفاضح الذي ظهر به عاريا.



وقدم الصنهاجي الاعتذار إلى المغاربة، طالبا منهم المسامحة ، موضحا بأن أبناءه الصغار يعانون نفسيا، موجها في الوقت نفسه النصح للفنانين لكي لا يقعوا في نفس الخطأ.



وكشف الصنهاجي تفاصيل ابتزازه من الشخص الذي تم اعتقاله أمس الأربعاء، مشيرا على أنه ولمدة 10 سنوات وهو يحاول إيقاف الفضيحة حيث منح للمبتزين ثلاثة ملايين سنتيم، ليقوم بعد ذلك بتنسيق مع الأمن باعتقال المبتز..تفاصيل أكثر شاهد الفيديو..





