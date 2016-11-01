انفراد..ها كيفاش شدو مبتز سعيد الصنهاجي بطنجة..تفاصيل حصرية تنشر لأول مرة

تمكنت ''شوف تيفي'' من الوصول إلى تفاصيل مثيرة، حول لحظات اعتقال ''الميكانيكي'' الذي ابتز الفنان سعيد الصنهاجي والتي وقعت فصولها بمدينة طنجة، أمس الأربعاء.

شوف تيفي

تمكنت ''شوف تيفي'' من الوصول إلى تفاصيل مثيرة، حول لحظات اعتقال ''الميكانيكي'' الذي ابتز الفنان سعيد الصنهاجي والتي وقعت فصولها بمدينة طنجة، أمس الأربعاء.



فحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن سعيد الصنهاجي وبتنسيق مع المصالح الأمنية، نصب كمينا للميكانيكي، حيث اتفق معه على منحه دفعة ثانية من المال سيتمكن هذا الأخير من سحبها من إحدى الوكالات الخاصة بتحويل الأموال بحي ظهر الجعايدي طنجة، ليقوم الميكانيكي بالتوجه إلى هذه الوكالة عشية أمس من أجل سحب المال المتفق عليه ، إلا أنه وجد نفسه مكبل اليدين بالأصفاد بعد أن تم ضبطه متلبسا.



وأوضح مصدر ''شوف تيفي'' بأن الميكانيكي، قام قبل التوجه إلى الوكالة البنكية بتسليم الفيديو الفاضح لأحد أصدقائه، وطالبه بنشره إذا ما تم اعتقاله بعد أن شعر بوجود كمين عقب الاتصال الأخير الذي جمعه بالفنان سعيد الصنهاجي الذي كان منفعلا ويتكلم معه بطريقة غاضبة وتهديدية وهو ما تم بالفعل، حيث انتشر الفيديو بشكل صاروخي بمواقع التواصل الاجتماعي بعد إيقاف المبتز بدقائق كما لو أن صديق الميكانيكي كان يتابع عملية إيقاف صديقه على المباشر..





