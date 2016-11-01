 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفراد..ها كيفاش شدو مبتز سعيد الصنهاجي بطنجة..تفاصيل حصرية تنشر لأول مرة | ثقافة و فنون

انفراد..ها كيفاش شدو مبتز سعيد الصنهاجي بطنجة..تفاصيل حصرية تنشر لأول مرة

انفراد.. تفاصيل صادمة عن المعتقل الأول في فضيحة فيديو الصنهاجي..ها كيفاش اعتقلوه وهاشنو لقاو عندو..وماهي العلاقة التي تجمعه بالفنان | ثقافة و فنون

انفراد.. تفاصيل صادمة عن المعتقل الأول في فضيحة فيديو الصنهاجي..ها كيفاش اعتقلوه وهاشنو لقاو

لهذا السبب كعاو الأمريكيين في كوب 22 بالمغرب بعد فوز ترامب | بوليتيك

لهذا السبب كعاو الأمريكيين في ''كوب 22'' بالمغرب بعد فوز ترامب

مشاو فيها ...إيقاف شخصين يسرقان العجلات الصغيرة وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مشاو فيها ...إيقاف شخصين يسرقان العجلات الصغيرة وها أشنو وقع ليهم

مشا فيها.. قتل مرتو فكازا وشدوه فزاكورة | حوادث و حقوق

مشا فيها.. قتل مرتو فكازا وشدوه فزاكورة

الجزائر تستعمل طائرات بدون طيار لمراقبة حدودها مع المغرب لهذا السبب.. | بوليتيك

الجزائر تستعمل طائرات بدون طيار لمراقبة حدودها مع المغرب لهذا السبب..

الحموشي يغربل القاعدة الأمنية ويكمل تنقيلات المسؤولين الأمنيين | بوليتيك

الحموشي يغربل القاعدة الأمنية ويكمل تنقيلات المسؤولين الأمنيين

عاجل:سبعة قتلى في خروج ترامواي عن سكته وهذه التفاصيل | دولي

عاجل:سبعة قتلى في خروج ترامواي عن سكته وهذه التفاصيل

عاجل وبالصورة.. بعد عادل الميلودي.. هذا ما قاله موس ماهر عن الصنهاجي | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة.. بعد عادل الميلودي.. هذا ما قاله موس ماهر عن الصنهاجي

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

انفراد.. تفاصيل صادمة عن المعتقل الأول في فضيحة فيديو الصنهاجي..ها كيفاش اعتقلوه وهاشنو لقاو عندو..وماهي العلاقة التي تجمعه بالفنان
بتاريــخ : 10 نونبر 2016 / 09:58 انفراد.. تفاصيل صادمة عن المعتقل الأول في فضيحة فيديو الصنهاجي..ها كيفاش اعتقلوه وهاشنو لقاو عندو..وماهي العلاقة التي تجمعه بالفنان | ثقافة و فنون
انفراد.. تفاصيل صادمة عن المعتقل الأول في فضيحة فيديو الصنهاجي..ها كيفاش اعتقلوه وهاشنو لقاو عندو..وماهي العلاقة التي تجمعه بالفنان
كشف مصدر مطلع أن أول المعتقلين في فضيحة الفيديو الفضيحة للمطرب سعيد الصنهاجي هو ميكانيكي ويبلغ من العمر 26 سنة، حيث تم ضبطه في حي ظهر الجعايدي بطنجة، وتم توقيفه من طرف المصالح الأمنية متلبسا بسحب

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع أن أول المعتقلين في فضيحة الفيديو الفضيحة للمطرب سعيد الصنهاجي هو ميكانيكي ويبلغ من العمر 26 سنة، حيث تم ضبطه في حي ظهر الجعايدي بطنجة، وتم توقيفه من طرف المصالح الأمنية متلبسا بسحب مبلغ مالي أرسله له الصنهاجي بعد أن تم ابتزازه وتهديده بنشر الفيديو إذا لم يتوصل الشخص الموقوف بالمال.
وأشار نفس المصدر أن الموقوف كان ضمن مجموعة من الشباب تبتز الصنهاجي منذ مدة بهذا الفيديو، حيث الذي سرب الفيديو الفضيحة لم يكن الميكانيكي الموقوف، بل عندما أحس هذا الأخير باحتمال وقوعه في فخ الصنهاجي بعد الشك أن يكون قد اتصل بالشرطة قبل إرساله للمبلغ المالي خصوصا وأن الحديث بينهما كان متشنجا ويحمل إيحاءات تهديدية من طرف "سلطان الطرب" كان الميكانيكي فطنا وأرسل الفيديو لأحد أصدقائه وطلب منه إرساله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي إذا تم اعتقاله، وهو الشيء الذي وقع بالفعل حيث في لحظة اعتقال الميكانيكي تم توزيع الفيديو الفضيحة عبر تقنية الواتساب ليتم انتشاره بسرعة فائقة نظرا لمحتواه المخل والأكثر من ذلك أن بطله شخصية فنية مشهورة.
وأوضح المصدر ذاته أن قصة الفيديو تعود لقصارة خاصة بعد نهاية إحدى الحفلات الخاصة في مدينة تطوان كان قد أحياها سلطان الطرب الشعبي، حيث وجد الميكانيكي المذكور الفرصة سانحة ليصور الصنهاجي في وضع مخل بالحياء دون أن يدري..وتساءل مصدرنا عن سر العلاقة التي تجمع الشلة التي ظهرت بالفيديو بالصنهاحي ومن يكون الميكانيكي صاحب الفيديو ولماذا كان دائم الابتزاز ولماذا لم يعلم الصنهاجي منذ البداية رجال الشرطة ؟ أسئلة وأخرى ترقبوها بعد قليل .

تصريح مدير أعمال الفنان الصنهاجي : 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

انفراد.. تفاصيل صادمة عن المعتقل الأول في فضيحة فيديو الصنهاجي..ها كيفاش اعتقلوه وهاشنو لقاو عندو..وماهي العلاقة التي تجمعه بالفنان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

انفراد..ها كيفاش شدو مبتز سعيد الصنهاجي بطنجة..تفاصيل حصرية تنشر لأول مرة | ثقافة و فنون

انفراد..ها كيفاش شدو مبتز سعيد الصنهاجي بطنجة..تفاصيل حصرية تنشر لأول مرة

عاجل وبالصورة.. بعد عادل الميلودي.. هذا ما قاله موس ماهر عن الصنهاجي | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة.. بعد عادل الميلودي.. هذا ما قاله موس ماهر عن الصنهاجي

عاجل و بالصورة..مغاربة يتضامنون مع الصنهاجي بعد تسريب فيديو الفضيحة الجنسية بهذه الطريقة | ثقافة و فنون

عاجل و بالصورة..مغاربة يتضامنون مع الصنهاجي بعد تسريب فيديو الفضيحة الجنسية بهذه الطريقة

مثير.. فضيحة فيديو الصنهاجي عاريا متواصلة..ونشطاء يتحدثون عن الشذوذ الجنسي وآخرون يدافعون عنه بشراسة | ثقافة و فنون

مثير.. فضيحة فيديو ''الصنهاجي ''عاريا متواصلة..ونشطاء يتحدثون عن الشذوذ الجنسي وآخرون يدافعون عنه بشراسة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ترامب رئس أمريكا يسقط بضربة الكاو في المصارعة الحرة | زووم
منذ 2 دقائق

ترامب رئس أمريكا يسقط بضربة الكاو في المصارعة الحرة

بالفيديو.. 7 معلومات صادمة عن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ستفاجئك | زووم

بالفيديو.. 7 معلومات صادمة عن الرئيس الأمريكي الجديد ''دونالد ترامب'' ستفاجئك

الأمير هاري يحذر الصحافة بسبب صديقته | قنوات أخرى

الأمير هاري يحذر الصحافة بسبب صديقته

بالفيديو.. جولة على أخبار المشاهير العرب والاجانب في Quick Hits | قنوات أخرى

بالفيديو.. جولة على أخبار المشاهير العرب والاجانب في Quick Hits

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

انفراد..ها كيفاش شدو مبتز سعيد الصنهاجي بطنجة..تفاصيل حصرية تنشر لأول مرة | ثقافة و فنون
منذ 23 دقيقة

انفراد..ها كيفاش شدو مبتز سعيد الصنهاجي بطنجة..تفاصيل حصرية تنشر لأول مرة

انفراد.. تفاصيل صادمة عن المعتقل الأول في فضيحة فيديو الصنهاجي..ها كيفاش اعتقلوه وهاشنو لقاو عندو..وماهي العلاقة التي تجمعه بالفنان | ثقافة و فنون

انفراد.. تفاصيل صادمة عن المعتقل الأول في فضيحة فيديو الصنهاجي..ها كيفاش اعتقلوه وهاشنو لقاو

لهذا السبب كعاو الأمريكيين في كوب 22 بالمغرب بعد فوز ترامب | بوليتيك

لهذا السبب كعاو الأمريكيين في ''كوب 22'' بالمغرب بعد فوز ترامب

مشاو فيها ...إيقاف شخصين يسرقان العجلات الصغيرة وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مشاو فيها ...إيقاف شخصين يسرقان العجلات الصغيرة وها أشنو وقع ليهم

﻿ ﻿
أمس 08:21 GMT

عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.