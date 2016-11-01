لهذا السبب كعاو الأمريكيين في ''كوب 22'' بالمغرب بعد فوز ترامب

قد لا يكون للاحتجاج معنى بعد ما يطيح الفاس فالراس، وهو الشيء الذي قام به أمريكيون اليوم بقرية ''كوب 22'' حيث احتجوا وكعاو لوصول ترامب للبيت الأبيض بعد اكتساحه لمجموعة من الولايات.

شوف تيفي

قد لا يكون للاحتجاج معنى بعد ما يطيح الفاس فالراس، وهو الشيء الذي قام به أمريكيون اليوم بقرية "كوب 22" حيث احتجوا وكعاو لوصول ترامب للبيت الأبيض بعد اكتساحه لمجموعة من الولايات.

لكن كعية الأمريكيين لم يكن سببها هو وصول ترامب للرئاسة الأمريكية بقدر ما كان سببها الحقيقي هو إحدى تصريحاته التي أصبحت تشكل مصدر خوف مجموعة من المهتمين بالبيئة والمناخ، حيث قال ترامب في إحدى خرجاته الإعلامية خلال حملته الانتخابية أنه سينسحب من اتفاقية باريس حول المناخ، في حال فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت وسائل إعلامية أمريكية أن ترامب سبق أن شكك في النتائج العلمية التي تؤكد أن الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر مرتبط بالأنشطة البشرية..الشيء الذي جعله يكشف أنه سيقرر الانسحاب من اتفاقية باريس في حالة فوزه برئاسة أمريكا.