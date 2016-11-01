مشاو فيها ...إيقاف شخصين يسرقان العجلات الصغيرة وها أشنو وقع ليهم

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تمكنت مصالح أمن عين السبع الحي المحمدي من إيقاف شخصين وتقديمهما إلى العدالة من أجل السرقة والمشاركة.
وأفاد بلاغ لمديرية الأمن أن عملية الإيقاف جاءت بناء على شكاية إحدى الشركات التي أكدت أن السرقة استهدفت مجموعة من العجلات الصغيرة الخاصة بالآليات.
وأضاف المصدر ذاته أنه قد تمت مواجهة المعنيين بالأمر بالأدلة المادية، حيث اعترف الجاني الأول بالمنسوب إليه من اقترافه لفعل السرقة رفقة شريكه الذي تمسك بالإنكار خلال أطوار البحث معه، فيما قد تمت إحالتهم على العدالة، كل من أجل المنسوب إليه.
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