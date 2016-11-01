مشا فيها.. قتل مرتو فكازا وشدوه فزاكورة

في إطار البحث الذي تجريه مصالح أمن الحسني بخصوص جريمة القتل التي ذهبت ضحيتها الأسبوع الماضي سيدة تبلغ من العمر قيد حياتها 51 سنة بحي الألفة، تمكنت المصالح الأمنية من ضبط وإيقاف زوجها الذي تبين تورطه

شوف تيفي



في إطار البحث الذي تجريه مصالح أمن الحسني بخصوص جريمة القتل التي ذهبت ضحيتها الأسبوع الماضي سيدة تبلغ من العمر قيد حياتها 51 سنة بحي الألفة، تمكنت المصالح الأمنية من ضبط وإيقاف زوجها الذي تبين تورطه في هذه الجريمة وذلك بتنسيق مع المصالح الأمنية بزاكورة.

وتشير المعطيات الأولية حسب بلاغ لمديرية الأمن أن المعني بالأمر البالغ من العمر 40 سنة، بدون سوابق عدلية، جرى إيقافه في اليوم الموالي بمدينة زاكورة بناء على مذكرة بحث تم نشرها على الصعيد الوطني في حقه.

وأفاد المصدر ذاته أن هذا الشخص تم استقدامه لمقر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني من أجل تعميق البحث فيما يخص ملابسات قتله لزوجته، بالإضافة إلى تورطه أيضا في الاعتداء بواسطة الضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض في نفس الليلة في حق زميل له في العمل.

وأشار نفس المصدر إلى أنه وأثناء البحث تبين على أن المشتبه فيه أصبحت حالته النفسية مضطربة، كما تم تقديمه إلى العدالة الأحد الماضي من أجل تهم تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض.

جدير بالذكر أن "شوف تيفي" كانت قد نشرت الخبر يوم وقوعه، حيث اهتز حي الألفة لهذا الحدث الخطير والذي أثر في جيران الضحية بشكل كبير.