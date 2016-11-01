 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مشاو فيها ...إيقاف شخصين يسرقان العجلات الصغيرة وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مشاو فيها ...إيقاف شخصين يسرقان العجلات الصغيرة وها أشنو وقع ليهم

مشا فيها.. قتل مرتو فكازا وشدوه فزاكورة | حوادث و حقوق

مشا فيها.. قتل مرتو فكازا وشدوه فزاكورة

الجزائر تستعمل طائرات بدون طيار لمراقبة حدودها مع المغرب لهذا السبب.. | بوليتيك

الجزائر تستعمل طائرات بدون طيار لمراقبة حدودها مع المغرب لهذا السبب..

الحموشي يغربل القاعدة الأمنية ويكمل تنقيلات المسؤولين الأمنيين | بوليتيك

الحموشي يغربل القاعدة الأمنية ويكمل تنقيلات المسؤولين الأمنيين

عاجل:سبعة قتلى في خروج ترامواي عن سكته وهذه التفاصيل | دولي

عاجل:سبعة قتلى في خروج ترامواي عن سكته وهذه التفاصيل

عاجل وبالصورة.. بعد عادل الميلودي.. هذا ما قاله موس ماهر عن الصنهاجي | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة.. بعد عادل الميلودي.. هذا ما قاله موس ماهر عن الصنهاجي

مآسي حقيقية تعيشها أسر السيدات اللواتي تم تصويرهن في صالة للأيروبيك وهذه هي التفاصيل | مجتمع

مآسي حقيقية تعيشها أسر السيدات اللواتي تم تصويرهن في صالة للأيروبيك وهذه هي التفاصيل

يا ربي السلامة..هذا ما وقع لرضيع قرب معمل لوسرا | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..هذا ما وقع لرضيع قرب معمل لوسرا

عاجل و بالصورة..مغاربة يتضامنون مع الصنهاجي بعد تسريب فيديو الفضيحة الجنسية بهذه الطريقة | ثقافة و فنون

عاجل و بالصورة..مغاربة يتضامنون مع الصنهاجي بعد تسريب فيديو الفضيحة الجنسية بهذه الطريقة

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

الجزائر تستعمل طائرات بدون طيار لمراقبة حدودها مع المغرب لهذا السبب..
بتاريــخ : 10 نونبر 2016 / 03:16 الجزائر تستعمل طائرات بدون طيار لمراقبة حدودها مع المغرب لهذا السبب.. | بوليتيك
الجزائر تستعمل طائرات بدون طيار لمراقبة حدودها مع المغرب لهذا السبب..
تعتزم الجزائر إدخال طائرات بدون طيار للخدمة قريبا ولأول مرة؛ لمراقبة الحدود الجنوبية الغربية مع المغرب.

شوف تيفي: وكالات

تعتزم الجزائر إدخال طائرات بدون طيار للخدمة قريبا ولأول مرة؛ لمراقبة الحدود الجنوبية الغربية مع المغرب.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن مسؤول بوزارة العدل قوله خلال لقاء حول تأمين الحدود، إن "وسائل هامة متنقلة وثابتة سوف توضع لتأمين ومراقبة الحدود الغربية".

وأضاف المسؤول أن "الأمر يتعلق بالإضافة إلى الفرق المشتركة هناك كاميرات للأشعة ما فوق البنفسجية ورادارات متحركة ووسائل جوية منها طائرات بدون طيار وإجراءات مراقبة بواسطة الأقمار الصناعية سيتم وضعها لمراقبة وتأمين حدودنا الواسعة بالجنوب الغربي للوطن التي تمتد على مسافة 3.058 كلم".

وتابع: "جهودنا لم تذهب سدى في مجال مكافحة شبكات تهريب المخدرات حيث تم منذ شهر يناير الماضي حجز أكثر من 12 مليون كلغرام من الكيف المعالج، وأن الجزء الهام من هذه الكميات من المخدرات مصدره المغرب".

وأكد ممثل لوزارة الدفاع الجزائرية أن "الحدود الوطنية لاسيما منها البرية بالجنوب الغربي للوطن تواجه أنشطة لإرهابيين كبار الذين يمارسون أنشطة غير قانونية التي تهدد أمن الوطن والاقتصاد الوطني".

وأوضح المسؤول الذي لم تكشف الوكالة الرسمية عن هويته أن "المهربين الكبار وممارسي نشاط التهريب ينشطون سويا مع الإرهابيين ومع مختلف المجموعات الإجرامية التي تنشط في البلدان المجاورة المتاخمة لحدودنا وهو الأمر الذي يفرض اليقظة الدائمة"..هكذا هي الجزائر دائما تحاول تصدير أزماتها إلى المغرب عن طريق المناورة وخلق عدو وهمي يسكن خيال جنرالات قصر المرادية يقول مصدرنا..

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الجزائر المغرب شوف تيفي الحدود المغربية الجزائرية المخدرات الحشيش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الحموشي يغربل القاعدة الأمنية ويكمل تنقيلات المسؤولين الأمنيين | بوليتيك

الحموشي يغربل القاعدة الأمنية ويكمل تنقيلات المسؤولين الأمنيين

وزارة التعليم العالي تعلق العمل بالمرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية | بوليتيك

وزارة التعليم العالي تعلق العمل بالمرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية

بالفيديو...أخنوش : لاجديد في المفاوضات بيني وبن كيران | بوليتيك

بالفيديو...أخنوش : لاجديد في المفاوضات بيني وبن كيران

بالصورة.. فنانة مصرية توجه كلمات مؤثرة للملك محمد السادس بخصوص سعد لمجرد | بوليتيك

بالصورة.. فنانة مصرية توجه كلمات مؤثرة للملك محمد السادس بخصوص سعد لمجرد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 10 نونبر 2016 | شوف تيفي | قنوات أخرى
منذ 40 دقيقة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 10 نونبر 2016 | شوف تيفي

أحوال الطقس ليوم 10 نونبر 2016 | الطقس

أحوال الطقس ليوم 10 نونبر 2016

بالفيديو.. مول الكاسكيطة و فضيحة سعيد الصنهاجي | زووم

بالفيديو.. مول الكاسكيطة و فضيحة سعيد الصنهاجي

النشرة الاقتصادية ليوم 9 نونبر 2016 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية ليوم 9 نونبر 2016

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مشاو فيها ...إيقاف شخصين يسرقان العجلات الصغيرة وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

مشاو فيها ...إيقاف شخصين يسرقان العجلات الصغيرة وها أشنو وقع ليهم

مشا فيها.. قتل مرتو فكازا وشدوه فزاكورة | حوادث و حقوق

مشا فيها.. قتل مرتو فكازا وشدوه فزاكورة

الجزائر تستعمل طائرات بدون طيار لمراقبة حدودها مع المغرب لهذا السبب.. | بوليتيك

الجزائر تستعمل طائرات بدون طيار لمراقبة حدودها مع المغرب لهذا السبب..

الحموشي يغربل القاعدة الأمنية ويكمل تنقيلات المسؤولين الأمنيين | بوليتيك

الحموشي يغربل القاعدة الأمنية ويكمل تنقيلات المسؤولين الأمنيين

﻿ ﻿
أمس 08:21 GMT

عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.