الجزائر تستعمل طائرات بدون طيار لمراقبة حدودها مع المغرب لهذا السبب..

تعتزم الجزائر إدخال طائرات بدون طيار للخدمة قريبا ولأول مرة؛ لمراقبة الحدود الجنوبية الغربية مع المغرب.

شوف تيفي: وكالات

تعتزم الجزائر إدخال طائرات بدون طيار للخدمة قريبا ولأول مرة؛ لمراقبة الحدود الجنوبية الغربية مع المغرب.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن مسؤول بوزارة العدل قوله خلال لقاء حول تأمين الحدود، إن "وسائل هامة متنقلة وثابتة سوف توضع لتأمين ومراقبة الحدود الغربية".

وأضاف المسؤول أن "الأمر يتعلق بالإضافة إلى الفرق المشتركة هناك كاميرات للأشعة ما فوق البنفسجية ورادارات متحركة ووسائل جوية منها طائرات بدون طيار وإجراءات مراقبة بواسطة الأقمار الصناعية سيتم وضعها لمراقبة وتأمين حدودنا الواسعة بالجنوب الغربي للوطن التي تمتد على مسافة 3.058 كلم".

وتابع: "جهودنا لم تذهب سدى في مجال مكافحة شبكات تهريب المخدرات حيث تم منذ شهر يناير الماضي حجز أكثر من 12 مليون كلغرام من الكيف المعالج، وأن الجزء الهام من هذه الكميات من المخدرات مصدره المغرب".

وأكد ممثل لوزارة الدفاع الجزائرية أن "الحدود الوطنية لاسيما منها البرية بالجنوب الغربي للوطن تواجه أنشطة لإرهابيين كبار الذين يمارسون أنشطة غير قانونية التي تهدد أمن الوطن والاقتصاد الوطني".

وأوضح المسؤول الذي لم تكشف الوكالة الرسمية عن هويته أن "المهربين الكبار وممارسي نشاط التهريب ينشطون سويا مع الإرهابيين ومع مختلف المجموعات الإجرامية التي تنشط في البلدان المجاورة المتاخمة لحدودنا وهو الأمر الذي يفرض اليقظة الدائمة"..هكذا هي الجزائر دائما تحاول تصدير أزماتها إلى المغرب عن طريق المناورة وخلق عدو وهمي يسكن خيال جنرالات قصر المرادية يقول مصدرنا..