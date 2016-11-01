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الحموشي يغربل القاعدة الأمنية ويكمل تنقيلات المسؤولين الأمنيين
بتاريــخ : 10 نونبر 2016 / 03:12 الحموشي يغربل القاعدة الأمنية ويكمل تنقيلات المسؤولين الأمنيين | بوليتيك
الحموشي يغربل القاعدة الأمنية ويكمل تنقيلات المسؤولين الأمنيين
مازالت المديرية العامة للأمن الوطني تمارس سياسة التغربيل في حق المسؤولين الأمنيين، حيث كشف مصدر مطلع أنه قد تم تنقيل رئيس الدائرة الأولى ببرشيد هذا الأسبوع، والذي تم إلحاقه بدون مهمة في مقر

شوف تيفي

مازالت المديرية العامة للأمن الوطني تمارس سياسة التغربيل في حق المسؤولين الأمنيين، حيث كشف مصدر مطلع أنه قد تم تنقيل رئيس الدائرة الأولى ببرشيد هذا الأسبوع، والذي تم إلحاقه بدون مهمة في مقر المنطقة الأمنية ببرشيد.

وأفاد نفس المصدر أن هذه التنقيلات تأتي من أجل ضخ دماء جديدة في جهاز الأمن،وأن هذه السياسة تعتبر جد ناجعة وتساهم في تحقيق الأمن أكثر، وأن وجود مسؤوليين أمنيين في منطقة معينة لسنوات طويلة قد يؤدي إلى نقص في الجهود والتدخلات التي تحتاج إلى تغيير الأشخاص مع الحفاظ على نفس المنهجية الأمنية.

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