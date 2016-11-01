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عاجل:سبعة قتلى في خروج ترامواي عن سكته وهذه التفاصيل
بتاريــخ : 10 نونبر 2016 / 01:38 عاجل:سبعة قتلى في خروج ترامواي عن سكته وهذه التفاصيل | دولي
عاجل:سبعة قتلى في خروج ترامواي عن سكته وهذه التفاصيل
لقي سبعة اشخاص مصرعهم وجرح خمسون آخرون في حادث خروج ترامواي عن سكته في كرويدون جنوب لندن صباح الأربعاء، وفق ما أعلنته الشرطة البريطانية.

شوف تيفي:

لقي سبعة اشخاص مصرعهم وجرح خمسون آخرون في حادث خروج ترامواي عن سكته في كرويدون جنوب لندن صباح الأربعاء، وفق ما أعلنته الشرطة البريطانية.

وقالت شرطة وسائل النقل اليوم "نؤكد وفاة سبعة اشخاص على الاقل"، مضيفة أن رجلا (42 عاما) "يشتبه في ارتكابه القتل العمد" تم توقيفه.

وذكرت وسائل الاعلام البريطانية ان الموقوف هو سائق الترامواي.

وقال جهاز التحقيق في حوادث القطارات في بيان نشر على موقع الحكومة على الانترنت "ان المؤشرات الاولية تشير الى ان الترامواي كان يسير بسرعة تفوق بشكل ملحوظ السرعة المسموح بها"، مضيفا أن الحادث وقع عندما دخل الترامواي منعطفا حددت السرعة فيه ب20 كلم في الساعة.


وقالت الشرطة "المحققون سيستمرون في العمل في الأيام المقبلة الى جانب مكتب التحقيقات حول حوادث النقل في السكك الحديدية لتحديد ملابسات" الحادث

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