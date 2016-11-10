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بتاريــخ : 10 نونبر 2016 / 01:30 عاجل وبالصورة.. بعد عادل الميلودي.. هذا ما قاله موس ماهر عن الصنهاجي | ثقافة و فنون
عاجل وبالصورة.. بعد عادل الميلودي.. هذا ما قاله موس ماهر عن الصنهاجي
مازالت تداعيات الفيديو الفضيحة للمطرب الشعبي سعيد الصنهاجي يخلف ردودا قوية بين مدافع ومهاجم ومستغرب من مضمون الفيديو الذي انتشر بسرعة البرق على مواقع تواصل الاجتماعي.

شوف تيفي

مازالت تداعيات الفيديو الفضيحة للمطرب الشعبي سعيد الصنهاجي يخلف ردودا قوية بين مدافع ومهاجم ومستغرب من مضمون الفيديو الذي انتشر بسرعة البرق على مواقع تواصل الاجتماعي.

وكتب الفنان المغربي موس ماهر تدوينة على صفحته الرسمية حيث قال فيها "أكيد مؤامرة من أعداء النجاح وأكيد أنهم سيدفعون الثمن آجلا أم عاجلا...الدنيا خيابت وناسها طغات"، في إشارة إلى الفنان سعيد الصنهاجي والذي وضع صورة تجمعهما في أحد اللقاءات.

جدير بالذكر أن الفنان الشعبي عادل الميلودي تضامن مع زميله سعيد الصنهاجي، حيث سجل فيديو مباشر خصصه للدفاع عن صديقه سلطان الطرب الشعبي.

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سعيد الصنهاجي موس ماهر عادل الميلودي شوف تيفي فيديو

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