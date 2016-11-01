مآسي حقيقية تعيشها أسر السيدات اللواتي تم تصويرهن في صالة للأيروبيك وهذه هي التفاصيل

بعدما اهتزت جماعة صخور الرحامنة شمال مدينة مراكش، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها مدرب يعمل في قاعة الآيروبيك، قام بممارسة الجنس مع نساء والتقط صور لأخريات داخل حمام القاعة وهن عاريات، كشفت

شوف تيفي

بعدما اهتزت جماعة صخور الرحامنة شمال مدينة مراكش، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها مدرب يعمل في قاعة الآيروبيك، قام بممارسة الجنس مع نساء والتقط صور لأخريات داخل حمام القاعة وهن عاريات، كشفت مصادر مطلعة أن عائلات وأسر هؤلاء السيدات اللواتي ظهرن في الفيديو يعشن مأساة حقيقية.

وكشف المصدر ذاته أن بعض هؤلاء السيدات أصبحن في عداد المطلقات، فيما أخريات يعشن أزمات نفسية.

يذكر أن ''شوف تيفي'' كانت قد نشرت الخبر في الثالث من الشهر الجاري، حيث تمت متابعة المعني بالأمر بتهمتي الفساد، وتصوير نساء في أوضاع خليعة، وأدين بثمانية أشهر سجنا نافذا، بعد أن بين البحث والتحقيق بأنه عمد إلى تثبيت كاميرات خفيّة بالمرافق الصحية للقاعة وتصوير بعض النساء المترددات على القاعة من أجل ممارسة الرياضة في أوضاع مخلة بالآداب، وتصوير أخريات وهو يمارس معهن الجنس.