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يا ربي السلامة..هذا ما وقع لرضيع قرب معمل لوسرا
بتاريــخ : 10 نونبر 2016 / 00:36 يا ربي السلامة..هذا ما وقع لرضيع قرب معمل لوسرا | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..هذا ما وقع لرضيع قرب معمل لوسرا
عثر عامل بمعمل لوسرا بعين توجطات عشية أمس الثلاثاء على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب وهو الشيء الذي خلق حالة من الرعب في نفسية العامل الذي هرع هاربا من هول المشهد.

شوف تيفي
عثر عامل بمعمل لوسرا بعين توجطات عشية أمس الثلاثاء على جثة طفل رضيع نهشتها الكلاب وهو الشيء الذي خلق حالة من الرعب في نفسية العامل الذي هرع هاربا من هول المشهد.
وحسب المعطيات فإن جثة الرضيع كانت ملفوفة في كيس بلاستيكي قرب حفرة قرب المعمل، حيث تبين أنها لطفل لا يتجاوز عمره السنتين، في حين حل بعين المكان رجال الأمن والسلطات المحلية لمعاينة الجثة قبل أن يتم ينقلهاإلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس
هذا وقد فتحت السلطات تحقيقا في الواقعة لمحاولة الوصول لأم الطفل المتوفي وتحديد أسباب هذه الحادثة المريبة.

 

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رضيع عامل عين تاوجطات شوف تيفي

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