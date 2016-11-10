عاجل و بالصورة..مغاربة يتضامنون مع الصنهاجي بعد تسريب فيديو الفضيحة الجنسية بهذه الطريقة

مباشرة بعد انتشار الفيديو الفاضح الذي ظهر من خلاله الفنان المغربي سعيد الصنهاجي عار تماما،نشر فايسبوكيون مغاربة من جمهور سلطان الطرب الشعبي،صورة للصنهاجي ،كٌتبوا عليها ''كلنا الصنهاجي''.

شوف تيفي

مباشرة بعد انتشار الفيديو الفاضح الذي ظهر من خلاله الفنان المغربي سعيد الصنهاجي عار تماما،نشر فايسبوكيون مغاربة من جمهور سلطان الطرب الشعبي،صورة للصنهاجي ،كٌتبوا عليها ''كلنا الصنهاجي''.

و لقيت الصورة تفاعلا كبيرا ،حيث شاركها مجموعة من الجماهير العاشقة للفنان الشعبي مع أصدقائهم،مطالبين المغاربة بسحب الفيديو و توقيف انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و كانت مصادر قريبة من الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، كشفت لشوف تيفي، أن مصالح الشرطة القضائية بتطوان، اعتقلت اليوم الأربعاء، أول المتورطين في تسريب فيديو الفضيحة الجنسية الذي ظهر من خلاله الصنهاجي في أوضاع مخلة بالحياء مُجَردا من ملابسه.





