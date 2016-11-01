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وزارة التعليم العالي تعلق العمل بالمرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية
بتاريــخ : 10 نونبر 2016 / 00:20 وزارة التعليم العالي تعلق العمل بالمرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية | بوليتيك
وزارة التعليم العالي تعلق العمل بالمرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أنه تقرر عقب لقاء مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، اليوم الأربعاء، بالرباط، تعليق العمل بالمرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية

شوف تيفي: و.م.ع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أنه تقرر عقب لقاء مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، اليوم الأربعاء، بالرباط، تعليق العمل بالمرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، في انتظار تعديله ومراجعته بإشراك مختلف المكونات الجامعية والأطراف المعنية.

وأوضح بلاغ للوزارة أن الاجتماع الذي ترأسته وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة، خصص لمناقشة المرسوم رقم 2.15.644 الصادر في 29 شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وبسن أحكام خاصة.

وأضاف المصدر أنه بعد نقاش مستفيض، واستحضارا للمذكرتين والبلاغ الصادرين عن الوزارة والبلاغات الصادرة عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، وحرصا من الوزارة على ضمان السير العادي للمؤسسات المعنية بالمرسوم السالف الذكر، تم الاتفاق على استمرار المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وكليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا على الوضعية التي كانت عليها قبل صدور هذا المرسوم.

 

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