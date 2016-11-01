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مثير.. فضيحة فيديو ''الصنهاجي ''عاريا متواصلة..ونشطاء يتحدثون عن الشذوذ الجنسي وآخرون يدافعون عنه بشراسة
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 23:44 مثير.. فضيحة فيديو الصنهاجي عاريا متواصلة..ونشطاء يتحدثون عن الشذوذ الجنسي وآخرون يدافعون عنه بشراسة | ثقافة و فنون
مثير.. فضيحة فيديو ''الصنهاجي ''عاريا متواصلة..ونشطاء يتحدثون عن الشذوذ الجنسي وآخرون يدافعون عنه بشراسة
فضيحة من العيار الثقيل هي تلك التي هزت الفايسبوك بالمغرب اليوم الأربعاء، بطلها كما يروج سلطان الطرب الشعبي سعيد الصنهاجي، عقب ظهوره عاريا بالكامل في مقطع فيديو مدته ثلاثة دقائق و20 ثانية.

''شوف تيفي''

فضيحة من العيار الثقيل هي تلك التي هزت الفايسبوك بالمغرب اليوم الأربعاء، بطلها كما يروج سلطان الطرب الشعبي سعيد الصنهاجي، عقب ظهوره عاريا بالكامل في مقطع فيديو مدته ثلاثة دقائق و20 ثانية.

وفور تداول الفيديو القنبلة كما أطلق عليه، تفاعل النشطاء بشكل لا يصدق معه، حيث ركز الجميع على آخر مشهد به والذي جمع بين كما روج الصنهاجي العاري وأحد الأشخاص ليوضحوا بأن ''المشهد'' يضم شذوذا جنسيا وإيحاءات غير أخلاقية.

وتجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من مضمون الفيديو الفاضح فإن عشاق الصنهاجي، أكدوا براءته ودافعوا عنه بشراسة، موضحين بأن هناك احتمالا بأن الفنان كان ضحية عمل إجرامي غير أخلاقي، متمنين تدخل الجهات المسؤولة بهذا الخصوص.


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المغرب شوف تيفي الفايسبوك سلطان سعيد الصنهاجي الشذوذ الجنسي النشطاء

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