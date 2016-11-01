مثير.. إيقاف شخصين لقاو عندهم الأورو والكوكايين فالمعاريف وهذه هي التفاصيل

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء من إيقاف شخصين من أجل حيازة والاتجار في المخدرات بحي المعاريف في حالة تلبس، حيث وصلت كمية الموجود عندهم 5 غرامات من

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تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء من إيقاف شخصين من أجل حيازة والاتجار في المخدرات بحي المعاريف في حالة تلبس، حيث وصلت كمية الموجود عندهم 5 غرامات من الكوكايين تم العثور عليها داخل سيارة نوع رونو كليو كان يستقلها المعنيين بالأمر حسب بلاغ لمديرية الأمن.

ولم ينته الأمر عند ذلك، حيث أضاف المصدر ذاته أنه وفي إطار التفتيش لمنزل أحدهما تم العثور على كمية أخرى من نفس المخدر وصلت إلى 77 غراما، بالإضافة إلى 220 غراما من مخدر الشيرا.

وفي إطار نفس العملية تم حجز مبلغ 300 ألف و 800 درهما، إلى جانب 750 أورو، حيث تم الإحتفاظ بهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة في انتظار استكماله وتقديمهما إلى العدالة.