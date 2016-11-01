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الأمن يوضح في شأن المسيحي الذي زعم أنه تعرض لمحاولة اغتيال وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 23:23 الأمن يوضح في شأن المسيحي الذي زعم أنه تعرض لمحاولة اغتيال وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
الأمن يوضح في شأن المسيحي الذي زعم أنه تعرض لمحاولة اغتيال وهذه هي التفاصيل
في إطار الخبر الذي تم تداوله في وسائل إعلام محلية تحت عنوان ''مسيحي مغربي يتهم مجهولين بمحاولة اغتياله في الدار البيضاء''، حيث تم استعراض فيديو يكشف ملابسات محاولة الاعتداء على ناشط وكاتب مغربي

شوف تيفي
في إطار الخبر الذي تم تداوله في وسائل إعلام محلية تحت عنوان ''مسيحي مغربي يتهم مجهولين بمحاولة اغتياله في الدار البيضاء''، حيث تم استعراض فيديو يكشف ملابسات محاولة الاعتداء على ناشط وكاتب مغربي بواسطة السلاح الأبيض، مع تسجيله بعض ''المؤاخذات'' على رئيس دائرة الشرطة بأناسي بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء.
ومن أجل توضيح أكثر للواقعة، قال بلاغ أمني أن الشخص المذكور الذي يظهر في الشريط قد تقدم بشكاية لدى دائرة الشرطة بأناسي، أوضح فيها أنه تعرض في الرابع من الشهر الجاري لمحاولة اعتداء بواسطة السلاح الأبيض من طرف شخص مجهول الهوية، ترجل من سيارة سوداء وتعقبه إلى باب العمارة التي يقطن بها، غير أنه تمكن من تفادي الاعتداء بينما لاذ المعتدي ومرافقه، الذي كان على متن السيارة، بالفرار.
وأفاد المصدر ذاته أن هذه التصريحات تم تدوينها في محضر قانوني، وتم تحصيل الأوصاف المتعلقة بالمشتبه فيهم، غير أن الشاكي أصر على تكييف النازلة على أنها ''محاولة اغتيال''، وتسليمه نسخة من المحضر، وهي مسألة قانونية يرجع فيه النظر إلى السلطة القضائية التي لها تكييف الوقائع قانونا، وليس الشاكي الذي من حقه استعراض الأفعال التي تعرض لها فقط.
وعلى ضوء هذه المعطيات، كشف المصدر ذاته أنه قد تم إشعار النيابة العامة التي طالبت بمواصلة البحث في القضية على أنها محاولة الاعتداء بالسلاح الأبيض، وهي الوقائع التي أكدها شهود عيان تم الاستماع إليهم في النازلة، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والتحريات من طرف فرقة الشرطة القضائية بمنطقة سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء من أجل تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم رهن إشارة البحث.

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الأمن يوضح في شأن المسيحي الذي زعم أنه تعرض لمحاولة اغتيال وهذه هي التفاصيل

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