عاجل.. اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أن مصالح الشرطة القضائية بتطوان، اعتقلت اليوم الأربعاء، أول المتورطين في تسريب فيديو الفضيحة الجنسية الذي ظهر من خلاله الصنهاجي في

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أن مصالح الشرطة القضائية بتطوان، اعتقلت اليوم الأربعاء، أول المتورطين في تسريب فيديو الفضيحة الجنسية الذي ظهر من خلاله الصنهاجي في أوضاع مخلة بالحياء مُجَردا من ملابسه.

و حسب مصادرنا،كشفت التحقيقات الأولية التي تُجريها الشرطة القضائية بمدينة تطوان، باعتبار أن أول اتصال لابتزاز الصنهاجي توصل به من مدينة تطوان (كشفت) أن العصابة التي تقف وراء فبركة و تسريب ''الفيديو الفاضح'' تنحدر من مدينة تطوان.

و تعمل العناصر الأمنية، على توقيف كل المتورطين الذين وصفتهم مصادرنا بالمافيا الخطيرة التي أوقعت سلطان الطرب الشعبي في هذه المؤامرة .

للإشارة جرى نشر الفيديو الفاضح اليوم الأربعاء، بعد عملية ابتزاز تعرض لها سلطان الأغنية الشعبية سعيد الصنهاجي لأزيد من 4 سنوات ،حيث جرت أطوار الجلسة الفاضحة بعد سهرة فنية لسعيد الصنهاجي بإحدى المدن الاسبانية.

