عاجل.. خبر جد سيء لمحبي لمجرد وهذه هي التفاصيل

في الوقت الذي كان الجميع ينتظر معجزة ويتم الإفراج عن سعد لمجرد في إطار السراح المؤقت، أجلت المحكمة بباريس اليوم جلسة القضية المزعومة ضد لمعلم، التي رفعتها نجمة تلفزيون الواقع لوري بريول بدعوى أن

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في الوقت الذي كان الجميع ينتظر معجزة ويتم الإفراج عن سعد لمجرد في إطار السراح المؤقت، أجلت المحكمة بباريس اليوم جلسة القضية المزعومة ضد لمعلم، التي رفعتها نجمة تلفزيون الواقع لوري بريول بدعوى أن سعد عنفها وحاول اغتصابها.

وكشف مصدر مطلع أن المشتكية اختفت تماما، وأن وجودها في نيس عند عائلتها يبقى خبرا غير مؤكد، مما يزيد الطين بلة في قضية لمجرد حيث أن القانون الفرنسي يعطي الحق للقاضي مواصلة حبس المتهم حتى أربعة أشهر وهو الشيء الذي قد يعمق جراح الفنان سعد لمجرد ووالديه نزهة الركراكي والبشير عبدو إن لم تحصل معجزة ويقبل القاضي بتمتيع لمعلم بالسراح المؤقت.

جدير بالذكر أن القضية سيتم النظر فيها يوم غذ الخميس مرة أخرى، وتبقى الآمال معلقة إلى إشعار آخر.





