غريب ... أمن فاس يجمع 11 مليون من الزنقة وها آش واقع

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تداول حديث في مدينة فاس عشية اليوم، حيث علم من مصدر مطلع أن شخصا رمى بمبلغ مالي مهم في الزنقة وفر هاربا إلى وجهة مجهولة.
وأضاف المصدر أن المصالح الأمنية وجدت ما يقارب 11 مليون، في حين أن البحث مازال جاريا عن الشخص المجهول الذي رمى هذه الأموال، حيث كشف المصدر ذاته أن الحي الذي وقعت فيه هو ''حي السعادة''.
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