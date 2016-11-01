بالفيديو...أخنوش : لاجديد في المفاوضات بيني وبن كيران

كما أشارت ''شوف تيفي'' في مقال سابق، أنهى المكتب السياسي لحزب لتجمع الوطني للأحرار إجتماعه قبل قليل، برئاسة عزيز أخنوش.

شوف تيفي

كما أشارت ''شوف تيفي'' في مقال سابق، أنهى المكتب السياسي لحزب لتجمع الوطني للأحرار إجتماعه قبل قليل، برئاسة عزيز أخنوش.

وعقب نهاية الإجتماع، خص عزيز أخنوش قناة ''شوف تيفي'' بتصريح، رفض فيه الكشف بشكل مباشر، عن أي جديد بخصوص وضعية المفاوضات مع عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، مكتفيا بالقول أن المكتب السياسي كما المؤتمر فوض له الصلاحية للمفاوضات مع بن كيران، وأن المشاورات الحكومية ''تكون بينه وبين رئيس الحكومة''.

وتابع أخنوش تصريحه بأن المكتب السياسي تداول الخطاب الملكي الأخير بمناسبة المسيرة الخضراء كنقطة أولى، ثم إنتقل لمناقشة الهياكل التنظيمية للحزب وبعض الإجراءات إستعدادا لجولة تفقدية سيقوم بها لفروع الحزب.

وقال أخنوش الحزب تداول في مشاركة بعض أعضاء المكتب السياسي، المشاركين في المؤتمر العالمي للمناخ ''كوب 22'' بمراكش، حيث أثنى المكتب السياسي ورئيسه على الطريقة التي يشتغلون بها في الكوب22.

وقال أخنوش ردا على سؤال ''لشوف تيفي'' حول إستئناف المفاوضات لتشكيل الحكومة مع بن كيران، أن لا جديد في الموضوع حتى الآن''.