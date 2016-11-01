 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي | ثقافة و فنون

عاجل.. اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي

عاجل.. خبر جد سيء لمحبي لمجرد وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

عاجل.. خبر جد سيء لمحبي لمجرد وهذه هي التفاصيل

غريب ... أمن فاس يجمع 11 مليون من الزنقة وها آش واقع | حوادث و حقوق

غريب ... أمن فاس يجمع 11 مليون من الزنقة وها آش واقع

بالفيديو...أخنوش : لاجديد في المفاوضات بيني وبن كيران | بوليتيك

بالفيديو...أخنوش : لاجديد في المفاوضات بيني وبن كيران

عاجل و انفراد ..الصنهاجي يرفع دعوى قضائية بخصوص تسريب فيديو الفضيحة الجنسية | ثقافة و فنون

عاجل و انفراد ..الصنهاجي يرفع دعوى قضائية بخصوص تسريب فيديو'' الفضيحة الجنسية''

عاجل و حصري: أول توضيح للصنهاجي بعد فيديو الفضيحة الجنسية.. حقائق جديدة | ثقافة و فنون

عاجل و حصري: أول توضيح للصنهاجي بعد فيديو الفضيحة الجنسية.. حقائق جديدة

بالفيديو : أب من ذوي الإحتياجات الخاصة يطالب بإنقاذ إبنته المريضة بتارودانت | مجتمع

بالفيديو : أب من ذوي الإحتياجات الخاصة يطالب بإنقاذ إبنته المريضة بتارودانت

عاجل و حصري: فيديو الصنهاجي صُور باسبانيا سنة 2012 و هذه التفاصيل الجديدة | ثقافة و فنون

عاجل و حصري: فيديو الصنهاجي صُور باسبانيا سنة 2012 و هذه التفاصيل الجديدة

صور من فيديو فضيحة سعيد الصنهاجي..وتفاصيل صادمة | ثقافة و فنون

صور من فيديو فضيحة سعيد الصنهاجي..وتفاصيل صادمة

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

عاجل و انفراد ..الصنهاجي يرفع دعوى قضائية بخصوص تسريب فيديو'' الفضيحة الجنسية''
بتاريــخ : 9 نونبر 2016 / 21:36 عاجل و انفراد ..الصنهاجي يرفع دعوى قضائية بخصوص تسريب فيديو الفضيحة الجنسية | ثقافة و فنون
عاجل و انفراد ..الصنهاجي يرفع دعوى قضائية بخصوص تسريب فيديو'' الفضيحة الجنسية''
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أن التحقيقات الأولية التي تُجريها الشرطة القضائية بمدينة تطوان، كشفت أن العصابة التي تقف وراء فبركة و تسريب ''الفيديو الفاضح'' تنحدر

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أن التحقيقات الأولية التي تُجريها الشرطة القضائية بمدينة تطوان، كشفت أن العصابة التي تقف وراء فبركة و تسريب ''الفيديو الفاضح'' تنحدر من مدينة تطوان.

و تقوم العناصر الأمنية، على توقيف كل المتورطين الذين وصفتهم مصادرنا بالمافيا الخطيرة التي أوقعت سلطان الطرب الشعبي في هذه المؤامرة .
وكان سلطان الطرب الشعبي رفع شكاية إلى المصالح الأمنية التي تتابع القضية بجدية و بسرية تامة لتوقيف المتورطين''.

للإشارة جرى نشر الفيديو الفاضح اليوم الأربعاء، بعد عملية ابتزاز تعرض لها سلطان الأغنية الشعبية سعيد الصنهاجي لأزيد من 4 سنوات ،حيث جرت أطوار الجلسة بعد سهرة فنية لسعيد الصنهاجي بإحدى المدن الاسبانية.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سعيد الصنهاجي اسبانيا فضيحة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي | ثقافة و فنون

عاجل.. اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي

عاجل.. خبر جد سيء لمحبي لمجرد وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

عاجل.. خبر جد سيء لمحبي لمجرد وهذه هي التفاصيل

عاجل و حصري: أول توضيح للصنهاجي بعد فيديو الفضيحة الجنسية.. حقائق جديدة | ثقافة و فنون

عاجل و حصري: أول توضيح للصنهاجي بعد فيديو الفضيحة الجنسية.. حقائق جديدة

عاجل و حصري: فيديو الصنهاجي صُور باسبانيا سنة 2012 و هذه التفاصيل الجديدة | ثقافة و فنون

عاجل و حصري: فيديو الصنهاجي صُور باسبانيا سنة 2012 و هذه التفاصيل الجديدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر حزين ، تأجيل الجلسة بـسبب اختفاء الفتاة المدعية و ممكن سيستمرحـبس سعد لمجرد ل 4 أشهر | قنوات أخرى
منذ 24 دقيقة

خبر حزين ، تأجيل الجلسة بـسبب اختفاء الفتاة المدعية و ممكن سيستمرحـبس سعد لمجرد ل 4 أشهر

عادل الميلودي يرد على فضيحة الصنهاجي ويكشف حقائق خطيرة عن المافيا التي صورت الفيديو | زووم

عادل الميلودي يرد على فضيحة الصنهاجي ويكشف حقائق خطيرة عن المافيا التي صورت الفيديو

نسولو الناس:شنو رأيكم في انتخاب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:شنو رأيكم في انتخاب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا؟

لحظة العثور على جثة طفل محروقة بالجديدة | زووم

لحظة العثور على جثة طفل محروقة بالجديدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي | ثقافة و فنون
منذ 23 دقيقة

عاجل.. اعتقال أول المتورطين في تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي

عاجل.. خبر جد سيء لمحبي لمجرد وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

عاجل.. خبر جد سيء لمحبي لمجرد وهذه هي التفاصيل

غريب ... أمن فاس يجمع 11 مليون من الزنقة وها آش واقع | حوادث و حقوق

غريب ... أمن فاس يجمع 11 مليون من الزنقة وها آش واقع

بالفيديو...أخنوش : لاجديد في المفاوضات بيني وبن كيران | بوليتيك

بالفيديو...أخنوش : لاجديد في المفاوضات بيني وبن كيران

﻿ ﻿
اليوم 08:21 GMT

عاجل ورسميا..ترامب يخلق المفاجأة و يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.