عاجل و انفراد ..الصنهاجي يرفع دعوى قضائية بخصوص تسريب فيديو'' الفضيحة الجنسية''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أن التحقيقات الأولية التي تُجريها الشرطة القضائية بمدينة تطوان، كشفت أن العصابة التي تقف وراء فبركة و تسريب ''الفيديو الفاضح'' تنحدر

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أن التحقيقات الأولية التي تُجريها الشرطة القضائية بمدينة تطوان، كشفت أن العصابة التي تقف وراء فبركة و تسريب ''الفيديو الفاضح'' تنحدر من مدينة تطوان.

و تقوم العناصر الأمنية، على توقيف كل المتورطين الذين وصفتهم مصادرنا بالمافيا الخطيرة التي أوقعت سلطان الطرب الشعبي في هذه المؤامرة .

وكان سلطان الطرب الشعبي رفع شكاية إلى المصالح الأمنية التي تتابع القضية بجدية و بسرية تامة لتوقيف المتورطين''.

للإشارة جرى نشر الفيديو الفاضح اليوم الأربعاء، بعد عملية ابتزاز تعرض لها سلطان الأغنية الشعبية سعيد الصنهاجي لأزيد من 4 سنوات ،حيث جرت أطوار الجلسة بعد سهرة فنية لسعيد الصنهاجي بإحدى المدن الاسبانية.





